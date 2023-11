Bárbara Rey reaparece tras la entrevista de su hijo

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras las duras declaraciones que su hijo, Ángel Cristo Jr, ha vertido sobre ella y sobre su hija, Sofía Cristo, Bárbara Rey ha reaparecido esta mañana en Totana en el último adiós a su hermano. Completamente destrozada y asegurando ante las cámaras que no ha podido descansar esta noche, la vedette ha evitado hacer declaraciones sobre la entrevista de su hijo, pero su rostro habla por sí solo.

En estos momentos, Bárbara se encuentra devastada por la pérdida de su hermano, al que estaba muy unida y esta pérdida le ha pillado por sorpresa... sin embargo, se queda con todo lo bueno vivido con él y con la creencia de que su hermano se iba en un día como ayer para que no estuviese sola.

Vistiendo luto riguroso, la vedette confirmaba a su llegada al tanatorio que no ha sido una noche fácil para ella: "He dormido poco, pero bien, gracias" porque no ha podido descansar: "Un poco, pero no mucho la verdad".

Saludando a los familiares que se encontraban en las inmediaciones del tanatorio, la madre de Sofía Cristo evitaba hacer más comentarios al respecto y no se pronunciaba sobre la exclusiva que dio su hijo este viernes en televisión.