Bárbara Rey se rompe tras las declaraciones de su hijo

MADRID, 27 (CHANCE)

Bárbara Rey ha roto su silencio tras la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo en el programa en el que colabora su hija Sofía. La vedette ha entrado por teléfono este lunes en 'Espejo Público' y, muy emocionada, se ha abierto en canal y ha revelado qué es lo que más le duele de la traición que ha sufrido por parte de uno de los dos grandes pilares de su vida.

Ha sido después de que Sofía diese la cara una vez más por ella y asegurase que todo lo que ha contado su hermano en '¡De viernes'! es mentira cuando la artista ha querido agraderle su defensa y su apoyo incondicional en estos durísimos momentos: "Mi hija es una belleza, una preciosidad y es mi vida. Sin mi hija mi vida no existiría, no puedo decir otra cosa. Es mi vida, es un ser maravillsoo lleno de luz y con un corazón que no le cabe en el cuerpo, desde que nació lo único que he ha sabido ha hecho es reír, comer, y dormir, y cuando ha sido más mayor amor, amor y amor. Y lo único que puede recibir es bueno" ha afirmado muy emocionada.

Una emoción que se ha convertido en lágrimas cuando ha recordado una anécdota que sucedió cuando su niña tenía tan solo 5 años. "Estábamos en el cine porque cuando venían del colegio que estaban internos siempre los he llevado al cine, a centros comerciales, solo he salido con ellos... estábamos en un cine y me dijo 'mami tengo pipi'. Fuimos al baño y había bastante gente y estaba colocándole el pantalón y me tenía abrazada y me besaba los ojos, el pelo, la cara... Y había una señora con su niño y me preguntó 'qué tenía que hacer para que su hijo hiciese eso con ella porque jamás le había besado así'. Y le dije, 'darle mucho amor. Aunque su hijo no la bese quiérale mucho y seguro que va a reaccionar y le querrá como mi hija a mí" ha relatado sin poder contener el llanto recordando lo unida que ha estado siempre a Sofía.

Ha sido entonces cuando Gema López le ha preguntado si lo que más le duele de las demoledoras declaraciones de su hijo es que ahora -que ha entrado en el juego de las exclusivas- ya no podrá protegerle y podrían salir a la luz determinadas informaciones sobre un pasado controvertido que Bárbara habría tapado hasta ahora.

Algo que la vedette ha reconocido completamente rota: "Estoy peor por ese motivo que por lo que él dice de mí. Lo que mas daño me está haciendo en este momento es ver sufrir a mi hija y lo que puedan decir de mi hijo. Estoy acostumbrada a que me machaquen, pero cuando te lo hace un hijo es lo peor que le puede ocurrir a una madre" ha afirmado destrozada.

"Mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta que me vaya de este mundo y tengo un dolor porque se que le van a hacer daño* Lo sé, lo sé, Dios mío. Es el dolor más grande que tengo. Y que mi hija sufra por mí" ha añadido rota en llanto y sin ocultar su "miedo" por lo que va a sufrir Ángel a partir de ahora. "Es una persona que lo ha hecho mal pero es frágil, débil, no tiene la fortaleza que tenemos Sofía y yo" ha asegurado.

Además, Bárbara ha revelado qué le dijo a su hijo cuando se enteró -por televisión- de su entrevista en Telecinco: "Llevaba mucho tiempo llamándole sin saber de él y le dije 'no sabes donde te has metido'. 'Que dios te proteja, que Dios te ampare y que Dios te ayude porque hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance". "Por eso le pido a Dios que le ayude, porque él no tiene claro en el lugar que ha entrado además. Lo que le espera no es bueno. Le ayudaré en lo que pueda pero lo que no esté a mi alcance no podré hacer nada" ha concluido.