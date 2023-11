Bárbara Rey rompe su silencio por fin y contesta a su hijo

MADRID, 26 (CHANCE)

El pasado viernes, el programa '¡De viernes!' emitía en exclusiva la entrevista que le hicieron a Ángel Cristo Jr con la que destruía la versión que siempre ha dado ante los medios de comunicación Bárbara Rey y su hermana, Sofía Cristo. Además de asegurar que su madre era la verdadera pesadilla de su casa, confesaba que la vedette recibió dinero del Rey Juan Carlos por el chantaje que esta ejerció sobre él.

Un día de lo más complicado para Bárbara al enfrentarse también a la muerte de su hermano. Sin embargo, esto le sirvió para sentirse de lo más arropada por toda su familia que no la dejó sola en este momento tan complicado.

Este sábado, la vedette enterraba a su hermano en Totana y aseguraba ante las cámaras que no quería hablar de su hijo ni de la entrevista que este había dado porque ante todo es eso, su hijo y nunca hablará mal de él.

Sin embargo, por la noche, Bárbara sí que quiso responderle y desmontó su versión con tan solo una afirmación: "Sólo os puedo decir que mis hijos han estado siempre internos, cuando uno está interno no está en casa, gracias". De esta forma contestaba la vedette cuando le comentaban que Ángel dice que ella le cargada de responsabilidades cuando sólo tenía 13 años.

Además, nos desvelaba que "Sofía está muy mal, mi hija, dejadla a la pobre, siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto", dejando claro que "adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal, me quiere con locura y cualquier cosa que me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo y os pido que la dejéis tranquilita y ya está".

Sin más detalles, Bárbara hacía hincapié en que "no quiero hablar", pero mostraba el dolor que la entrevista le ha supuesto: "¿Cómo me va a sentar? Es mi hijo, soy su madre".

La madre de Sofía Cristo aprovechaba la presencia de las cámaras para lanzar un mensaje: "Solamente hay una cosa que quiero decir, para mí, mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre, no he rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos, no ha habido ni un fin de semana hasta que ellos se han independizado en el que yo me haya ido y no haya ido con ellos al cine, a la vaguada, al parque, a donde fuera ¿me entiendes?".

Con estas palabras, la vedette volvía a dejar claro que "mi vida han sido mis hijos y bueno, lo siguen siendo, pero cada uno tiene su vida, lo siguen siendo y lo serán siempre, mi vida sin mis hijos no tiene sentido".