Bárbara Rey no vio la boda de su hijo en televisión

MADRID, 1 (CHANCE)

Tras vivir una boda de ensueño en Honduras, Ana Herminia regresaba hace unos días a España y dejaba en Honduras al amor de su vida. Ángel Cristo Jr. está haciendo un concurso de lo más convulso, enfrentándose a todos sus compañeros de 'Supervivientes 2024', pero sin embargo se posiciona como uno de los favoritos del público. Quién le iba a decir a él que se daría el 'Sí, quiero' en los Cayos Cochinos...

Tras este 'enlace matrimonial' televisado, hemos podido hablar con Bárbara Rey y nos confesaba rotundamente que no ha visto la boda de su hijo y además, nos negaba haber mandado ningún mensaje relacionado con la boda: "No quiero hablar nada en absoluto, porque siempre he dicho que yo a mi hijo le deseo lo mejor, que sea feliz. Ya está, no tengo nada más que decir".

La actriz, que se ha querido mantener al margen en esta 'guerra' que inició su hijo, nos aseguraba que "no le deseo mal ni a mis enemigos, imagínate" y prefería no desvelar si quiere que algún día exista una reconciliación para poder asistir a la boda en España de su hijo: "No tengo nada más que decir".

La vedette se dejaba ver acudiendo al hospital para realizarse unas pruebas médicas y en cuanto a su estado de salud nos desvelaba que "voy mejor, poquito a poco voy mejor, pero todavía estoy en tratamiento porque últimamente he tenido muchos desajustes por temas y he estado pachucha y me han dado algunas alteraciones". Por eso "me están haciendo pruebas de distintas cosas, pero bien, espero que salga bien, si no bien del todo, que no salga muy mal".