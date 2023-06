Bárbara Rey vuelve a los escenarios 35 años después con su hija, Sofía Cristo

MADRID, 30 (CHANCE)

En el punto de mira por la petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía de Madrid por un presunto delito de alzamiento de bienes para eludir sus obligaciones con Hacienda, Bárbara Rey continúa con su vida y 35 años después, vuelve a los escenarios.

Una reaparición por todo lo alto de la mano de su hija, Sofía Cristo, en la fiesta que la Dj ha organizado este jueves en el Teatro Magno con motivo del Orgullo LGTBIQ+, en la que también han actuado otros artistas como OBK o Soraya Arnelas. Un show inspirado en los años 70 que lleva por nombre 'Palmarés' -como el programa que su madre presentó en 1976- y que combina la música electrónica con el cabaret.

"Es un día muy importante por mi hija, por toda la situación y por todo por el Orgullo, y porque haciendo un número musical no me había subido a un escenario del teatro desde el 87. Yo lo hago con todo mi corazón por mi Sofi y por el Orgullo. Subiré ahí feliz aunque estoy un poquito nerviosa" ha confesado Bárbara minutos antes de su esperadísima actuación.

¿Significa esto que podría retomar su carrera artística y protagonizar próximamente su propio show? Como reconoce, "quiero volver al teatro pero ni me lo paso por la cabeza. Ya tengo 73 años, que ya son, para ir ahora de vedette". "Ni se me había pasado por la imaginación, son cosas de mi hija, aunque nunca se sabe y lo mismo un día me da la vena" apunta divertida.

Y es que a pesar de sus problemas legales, Bárbara desvela que atraviesa por un "momento muy dulce". "Mis dos hijos están muy bien, felices, tengo una nieta maravillosa de 5 años y estando ellos bien yo no puedo ser más feliz. Mi vida tranquila, estoy contenta con la serie, el documental, con todo lo que he ido haciendo últimamente... creo que la gente me esta conociendo un poco más, a veces se tiene una idea errónea y eso te da una tranquilidad y felicidad, así que estoy en un momento dulce" confiesa.

"Creo en la justicia y mi abogado me ha dicho que no hable sobre el tema, es una cosa que está en los tribunales y que esperamos que se resuelva bien porque si no es así sería una injusticia" explica, asegurando que no entiende como "el tema ha sido aceptado a trámite porque no tiene sentido pero llevamos así 4 años".

"No se si hay mano negra, blanca o azul, pero no es normal lo que está pasando. Yo liquidé con Hacienda este tema en 2018 este tema y no entiendo porqué después han ocurrido determinadas cosas... a lo mejor me lo explican y lo entiendo pero de momento no" afirma enigmática.

Si entrase en prisión como pide la Fiscalía, Bárbara advierte que "daría más que hablar que si me dejaran fuera porque entonces me iba a desatar no sabes de qué manera, aunque yo he con contado casi todo. Y eso es casi todo".

Como se lamenta, "ha habido una temporada muy larga que ha habido desprestigio tremendo de mí durante muchos año como persona y artista, y ahora que parecía que las cosas estaban más claras para la gente, el público... es una forma de ensuciar mi imagen". "Es algo que no tendría que haber salido nunca. Llevamos 4 años con ello, no ha salido nunca y ahora después del documental sale" añade, dejando claro que "el día que pueda hablar os vais a quedar con la boca abierta, pero mientras no puedo dar más información".