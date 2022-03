Barbón defiende sus medidas Covid frente a las de Ayuso: Sin medidas, los muertos se hubieran multiplicado por diez

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha hecho repaso este lunes desde un acto en Madrid de los dos años de la pandemia del coronavirus, defendiendo sus medidas en este tiempo, frente a las restricciones que tomó su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque, según ha proclamado, el Covid-19 ha quitado la vida a 2.500 asturianos, pero, de no haber tomado medidas, "podían haber muerto 25.000 personas".

"Esa es la realidad", ha dicho rotundo Barbón desde este acto en Madrid, en el que ha participado el presidente asturiano junto a la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para hablar sobre "las enseñanzas" de los dos años de la pandemia.

En este contexto, el presidente asturiano ha hecho un repaso de lo más duro de la pandemia, sobre todo en lo relativo a la coordinación entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas, añadiendo una crítica velada hacia Ayuso: "En ocasiones no se actuaba con toda la lealtad institucional entre comunidades y el Estado".

Al hilo, Barbón ha defendido que "cuesta tomar decisiones" porque, según ha reivindicado, eso supone "críticas", recordando que él mismo tuvo manifestaciones en la sede de la Presidencia e incluso en su casa. Sin embargo, ha asegurado que, una vez que lleguen las elecciones, sea cual sea el resultado, él "dormirá tranquilo" porque lo que hizo "fue para proteger la salud de la gente".

MEDICALIZAR LAS RESIDENCIAS

Asimismo, el presidente asturiano, que durante su intervención ha recordado la gestión de la pandemia en la región, ha explicado que se medicalizaron "más de 100 residencias", y ha reivindicado, a renglón seguido, las ayudas que se movilizaron para la hostelería.

El dirigente socialista también ha cargado, veladamente, contra Ayuso por su gestión de la atención primaria, pidiendo "voluntad política" para atajar el problema.

Precisamente, incidiendo en sus críticas, Barbón ha cerrado su intervención arremetiendo contra el lema de Ayuso sobre la libertad. "Cuando se manosea un valor como la libertad, pero que luego una persona gana 800 euros y no tiene otro ocio que no sea más que pasear por un centro comercial porque no se puede comprar nada, ¿pero qué libertad es esa?", se ha preguntado.