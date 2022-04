Barbón destaca la "dificultad" de trabajar en proyectos comunes con CyL al estar Vox en su gobierno

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha indicado este lunes que el pacto de Gobierno de PP y Vox en Castilla y León pone en "una situación muy difícil" que Principado y Junta trabajen en proyectos comunes.

"No vamos a poder trabajar en proyectos comunes con consejeros y consejeras que dicen que no existe la violencia contra las mujeres o que reclaman que no se suban las pensiones y el salario mínimo o que están en contra de la PAC", ha indicado Barbón tras la celebración de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA.

"Con estos consejeros poco vamos a poder hablar y poco vamos a poder hacer, porque no compartimos las políticas diarias", ha explicado.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su preocupación por los resultados del Frente Nacional en las elecciones francesas, aunque ha destacado la "envidia sana" que le ha producido que todas las formaciones, de izquierda y derecha, hayan llamado a concentrar el voto en Macron.

"Tienen claro que a la extrema derecha ni agua", ha expresado, para contraponer esta situación con la de Castilla y León "donde va a entrar la extrema derecha en unas instituciones autonómicas que atacan". "Por mantener el poder no todo vale", ha indicado Barbón, que también ha señalado que esta situación puede generar "desafecto" en el votante PP.

Por eso, después de recordar que "en el 2023 si suman la derecha y la extrema derecha no van a tener ningún problema en pactar", ha llamado a los votantes moderados a coger la papeleta del PSOE al ser "el refugio de la moderación".