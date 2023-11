Barbón dice que las concentraciones ante sedes del PSOE responden a una estrategia que busca "crispar"

OVIEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este lunes a las concentraciones que se están realizando en distintos puntos de España, también en Oviedo, frente a las sedes del PSOE contra el pacto con independentistas y la ley de amnistía. Barbón ha dicho que responden a una estrategia que busca "crispar" y se ha mostrado preocupado por los "discursos preguerracivilistas" que está escuchando.

"Me preocupa enormemente esa crispación, esa tensión que se quiere generar rodeando nuestras sedes, concentrándose entre ellas, porque no podemos confundir lo que es un derecho, que es el libre derecho a una manifestación pacífica que lógicamente puede celebrarse con el respeto al adversario, a lo que parece que adquiere cada vez tintes más preocupantes; yo siempre digo que estas cosas sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo termina", ha advertido.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo tras la celebración de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Barbón ha querido hacer una llamada a la calma y a la sensatez en medio "de este panorama de generación de odio".

Ha añadido que los asturianos pueden confiar en las instituciones y en su gobierno, tal y como confiaron con la crisis sanitaria del COVID-19.

Según el presidente de Asturias, los que hoy tensionan y crispan lo hacen "porque no suman la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar".