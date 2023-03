Barbón incide en que las elecciones de mayo son autonómicas y municipales y no "una primera vuelta" de las generales

MADRID/OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha incidido este sábado en que las elecciones del 28 de mayo son autonómicas y municipales y no "una primera vuelta" de las generales como parece pretender el Partido Popular.

"Me niego a creer que los problemas de Asturias queden por debajo de los problemas o del debate nacional; me niego a eso. Si algo he intentado trasladar toda esta legislatura como presidente es que la defensa de los intereses de Asturias está por delante de cualquier otro y mi lealtad es con Asturias", ha dicho a su llegada al Comité Federal Federal del partido --máximo órgano del partido entre Congresos-- que preside el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ratificar las listas electorales de cara a los comicios de mayo.

Para Barbón, este comité es "muy importante" porque "culmina" el proceso democrático del partido "en el que miles de militantes han elegido" las candidaturas a las alcaldías o las presidencias autonómicas.

En ese sentido, el dirigente socialista asturiano ha querido marcar la diferencia con otras formaciones que designan candidatos "desde un despacho en Madrid". Así, ha reiterado que el modelo socialista de elección le da "libertad" para decir lo que piensa "en defensa de los intereses de Asturias".

Respecto a las tensiones dentro del Gobierno central por la ley del 'sólo sí es sí', Barbón se ha limitado a decir que fue de los primeros presidentes autonómicos que fijó "una posición clara" a favor de una reforma que desde el PSOE se ha impulsado.