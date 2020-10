Barbón insiste en que Asturias intenta por todos los medios que no se escape el control de la pandemia

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este viernes en que el Gobierno asturiano tenía que tomar medidas ya para frenar la curva de contagios para no llegar a escenarios peores y está intentando por todos los medios que se les escape el control de la pandemia y no tener que tomar decisiones mucho más duras que pueden ser peores, desde el estado de alarma al cierre de la hostelería o los confinamientos en las casas.

Ha vuelto a explicar los motivos por los que el Gobierno ha tomado medidas como la vuelta a la nueva fase dos y ha insistido en que "No queremos llegar a los niveles que se sufren en otras comunidades porque Asturias es la autonomía más vulnerable frente a la Covid", ha dicho Barbón. Así, preguntado por las críticas de la oposición respecto a estas medidas, ha indicado que "acepta y respeta las críticas dejando claro que el Gobierno toma siempre las decisiones en base a las recomendaciones científicas".

También ha incidido en la necesidad de quitarle el miedo a las palabras "estado de alarma", porque no hay que descartar que si se necesita recurrir a ella se hará.

Barbón hacía estas declaraciones antes de dirigirse al hotel de la Reconquista para participar en las audiencias con los Reyes, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía a los presidentes de los jurados, a los miembros de los patronatos y Fundación y a los galardonados.

El presidente, que ha indicado que hoy Asturias superará el umbral de los 200 casos por cien mil habitantes medidos en 14 días, ha insistido en que ahora si se conocen las principales focos de los rebrotes por lo que se puede ya focalizar la respuesta. En este contexto y ha querido incidir en que la celebración de los actos previstos Premios Princesa de Asturias.

"Se me pregunta por qué no se suspenden los actos de los Premios Princesa, pues bien quiero decir que se ha venido cumpliendo y se cumplen todas las medidas de seguridad y además no se ha detectado ningún brote relacionado con el sector cultural", ha insistido Barbón.