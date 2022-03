Barbón (PSOE) tilda de "magnífica noticia" el anuncio de la bonificación de 500 millones para transportistas

OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha calificado de "magnífica noticia" el anuncio de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de ala activación de una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros para compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas.

"Así es como tienen que actuar los gobiernos, sabiendo dónde están los problemas y dando soluciones", ha comentado Barbón en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE. Es el primer encuentro del órgano tras la celebración del congreso regional del partido que ha tenido lugar el fin de semana.

Según Barbón, su partido ha demostrado que es el que mejor "conecta" y "escucha" las demandas de la sociedad. Así, ha querido mostrar empatía hacia los colectivos que lo están pasando mal, con facturas del gas muy altas o costes "inasumibles" a la hora de echar gasolina. También a los transportistas, al medio rural o a la gran industria.

No obstante, el dirigente asturiano ha dicho que la FSA-PSOE, que "no va a mirar para otro lado", sí se abre ante esta escalada de precios a impulsar bajadas fiscales, pero ha dicho que eso no puede suponer una reducción "indiscriminada" de impuestos, porque eso significaría quedarse sin recursos para financiar el estado de bienestar. Así, las bajadas habrán de practicarse en impuestos que afecten a los sectores más castigados o en áreas que exista "sobrerrecaudación".

En otro orden de cosas, Barbón se ha referido a la situación que atraviesa el PP y ha dicho que espera que se "reconstruya" cuanto antes para que así pueda "romper lazos" con la "ultraderecha", en alusión a Vox, partido que no ha citado. "Siempre será una buena noticia que el PP se reconstruya para frenar el avance de la ultraderecha", ha insistido.

En esta primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE se han aprobado varios nombramientos, como el de Nekane Iráizoz como gerente, el de Ana Suárez al frente del Consejo de Alcaldes, o el de Ana González al frente del Consejo de Igualdad.

José Manuel Abeledo será el responsable del Consejo de Medio Rural, Alfonso Albadalejo del de Ciencia y Begoña Menéndez Canal del de Memoria Democrática. En cuanto a los procesos de las agrupaciones locales sociaistas, el 30 de mayo será la fecha tope.