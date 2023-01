Barbón respalda reformar la Ley del 'sí es sí' y reprocha a Podemos trasladar la idea de enfrentamiento en el Gobierno

Cree que se "equivocan" y que las opiniones críticas fuera del Ejecutivo "debilitan" a los partidos a la izquierda del PSOE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha respaldado hoy que se reforme la Ley del 'solo sí es sí' tras la rebaja de condenas a más de 277 delincuentes sexuales, pero ha criticado la posición de Podemos por realizar críticas públicas y trasladar así la sensación de enfrentamiento en el Gobierno, algo que en su opinión, "debilita" a los partidos a la izquierda del PSOE.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Adrián Barbón se ha referido a la idea que ha trascendido este fin de semana de que el Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley del 'solo sí es sí' para evitar los efectos adversos que está produciendo de reducciones de condenas en cadena a los delincuentes sexuales.

"Me parece bien que se reforme", ha exclamado y ha recordado que ya habló en su momento de la necesidad de esta modificación.: "nunca me duelen prendas en decir cuando me siento totalmente identificado con al acción del Gobierno", ha admitido recordando que lo está con cuestiones como la gestión de la pandemia, la subida SMI, los ERTES o la subida pensiones".

Pero también ha señalado que también opina cuando no está de acuerdo y este es el caso de la "ley del 'sí es sí'", de la que ha dicho que entiende el objeto principal y el espíritu que la anima. Sin embargo, ha admitido que "desde el punto de visita de la legislación final generó disfunciones, así que se reforme lo veo bien, creo que coincidimos todos en ello".

Al ser preguntado sobre si la reforma la debe llevar a cabo la parte socialista del Gobierno, el presidente asturiano ha exclamado: "el Gobierno es uno". Pero al ser advertido de que a veces no lo parece, ha pasado a criticar la posición de Podemos exteriorizando las discrepancias. En su opinión, "se equivocan" porque esto explica la "debilidad" de los partidos a la izquierda del PSOE.

"Más allá de lo que algunos quieran exteriorizar, y esto son estrategias de partido que, por cierto, yo creo que se equivocan y muchas veces explica o justifica también al debilidad que me decía de partidos a la izquierda del PSOE", ha exclamado.

Además, ha explicado que "cuando un gobierno es uno, la mayor debilidad que puede trasladar, aunque sea un Gobierno de coalición, es la sensación de enfrentamiento".

Así, ha insistido en que el Gobierno "tiene que ser uno" y dice que lo que sí ve es que los ministros socialistas "nunca hacen ninguna declaración extemporánea, ni fuera de lugar, ni atacando a la otra parte del Gobierno de coalición".

Por ello, ha precisado que si el Gobierno de coalición quiere ser útil, los ministros de Podemos deben decir las cosas "dentro" del Gobierno, no fuera". "Creo que se equivocan", ha advertido al tiempo que añadía que lo dice con todo el respeto a los votantes de Podemos, de IU y de otras fuerzas de la izquierda. "Creo que ellos mismos son los primeros sorprendidos cuando ven algunas cosas", ha remachado.

EN DESCUERDO CON LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓN.

Barbón también ha dicho estar en desacuerdo con la reforma del delito de malversación, al menos con la parte en la que se rebajan las penas. "Comparto plenamente reforma del tipo penal que obliga controlar el patrimonio de los políticos, que deberíamos ampliarlo a mas patrimonio, es muy bueno que se nos chequee el patrimonio y que se vea que no hay un incremento injustificable", ha afirmado.

Pero acto seguido, ha precisado: "la otra reforma no la comparto y lo dije también". Ha alegado en este sentido que aunque tiene muchos defectos, uno que no tiene es el de no hablar al son de un titular. "Muchas veces les digo a los medios asturianos que me dejen estudiar el tema y cuando lo haya estudiado, opino".

Pone el ejemplo de la supresión del delito de sedición del Código Penal. En este caso dice que comparte la reforma. Pero precisa que su postura se produjo después de estudiar el tema y realizar la comparación de la legislación con el resto de Europa. "No porque mi partido opine no se qué, siempre lo digo, aquí hay delegados del Gobierno a los que quiero mucho, pero yo no soy el delegado del Gobierno, soy el presidente del Principado de Asturias, me gusta analizar los temas, tener pensamiento y rigor", ha añadido.

Por ello, ha insistido en que cuando tiene una posición la defiende e en el Parlamento diciendo por qué está de acuerdo con algo y no con otras cosas.

EL PSC, LA CENTRALIDAD EN CATALUÑA

En cuanto a la afirmación realizada por el Gobierno de que el 'procés' ha terminado, Barbón se ha mostrado de acuerdo en que "no tiene nada que ver la situación actual de Cataluña con al de 2018". "No hace falta que lo diga yo, solo los que se niegan a reconocer la realidad lo pueden decir", ha exclamado.

En este punto, ha defendido la posición del PSC en Cataluña, asegurando que se sitúa en la centralidad. "Son los garantes de la convivencia", ha exclamado antes de citar un lema de EEUU: "de muchos uno". Esa, asegura, es la imagen que tiene de España, "de la pluralidad construyendo al unidad".