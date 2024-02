Barbón, a los socialistas implicados en el 'caso Koldo': "No se puede actuar igual que los que hicieron negocio"

BEASAIN (GUIPUZCOA) , 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que le "parecen lamentable" los comportamientos que se han conocido a raíz del 'caso Koldo': "Porque un socialista no puede actuar igual, y me refiero en este caso a los que parece que en el sumario están implicados en el tema directamente, no se puede actuar igual que aquellos que hicieron negocio con la pandemia".

En cualquier caso, ha insistido en que el PSOE es un partido en el que se aplica "una máxima y es que tenemos tolerancia cero contra la corrupción". "Lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra historia", ha insistido, para añadir que "hacer dinero del dolor de los demás es algo inaceptable".

En declaraciones a los periodistas, en el acto de inicio de la fabricación de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias en la factoría de CAF situada en Beasain (Guipúzcoa), preguntado por si el exministro José Luis Ábalos debería dimitir por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de su entonces colaborador Koldo García, ha insistido en que su partido "siempre ha sido claro, tolerancia cero contra la corrupción".

El presidente asturiano ha subrayado que la pandemia "fue un periodo durísimo" en el que "era un nivel de desesperación tal, encontrar material para ponerlo al servicio del personal sanitario, en Asturias ya sabéis que se habló mucho de la respuesta asturiana al coronavirus, era un periodo terrible en el que el material faltaba".

"Hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo han salido a la luz comisionistas, gente que se ha enriquecido o que ha ganado dinero con este tema, y a mí me parece lamentable", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que "hacer dinero del dolor de los demás es algo inaceptable", por lo que ha reiterado que "no podemos jamás comportarnos igual que aquellos que hicieron dinero o que han hecho negocio o se han enriquecido a costa del dolor de los demás".