Barbón ve en Tudanca la "mejor representación" de la conexión entre "emoción y razón"

BURGOS, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez, ha mostrado hoy su apoyo al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, al considerarle la "mejor representación de que emoción y razón tienen que estar conectadas", ser un político que no elige "el camino fácil", que no se "frustra" y que no se rinde "jamás".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su intervención en el 14 Congreso del PSCyL, que se ha celebrado este fin de semana en Burgos. Un cónclave que, para los socialistas, según ha apuntado, siempre son el espacio "más sagrado", el lugar en el que repasan "muy bien" la gestión, donde se es "crítico" con lo que se ha hecho y donde proyectan la mirada política "hacia el futuro".

Así, ha querido recordar, parafraseando a Juan José Laborda, que también ha intervenido en la clausura de este foro, la importancia de ver que son una organización que se fundamenta en una "cadena de valores" y que se fundamenta también en una cadena que va conectando "eslabones". "Y hoy somos lo que somos y estamos aquí porque antes que nosotros hubo muchos compañeros que mantuvieron viva la llama del socialismo y muchos pagaron con su vida por defender la democracia y la libertad", ha apostillado.

En este punto, Barbón ha enumerado las tres razones por las que muestra su apoyo al proyecto y a la nueva Ejecutiva de Luis Tudanca. Así, en primer lugar, ha explicado que el líder de los socialistas castellanoleoneses no ha elegido siempre el camino fácil, algo "muy importante en política".

"En muchas ocasiones nos toca decidir y muchas ocasiones las decisiones siempre tienen varias respuestas. Hay un camino mucho más sencillo, más cómodo para la persona y hay un camino más duro, más difícil, más complejo, más complicado. Bueno, pues Luis cuando tuvo que elegir entre optar por el camino fácil y no sacrificar y no arriesgar, optó por el difícil, por representaros, por estar al frente de este proyecto, por eso merece la pena, por eso hay que estar con él y apoyarle", ha argumentado.

La segunda de las razones tiene que ver con que, a pesar de ganar las elecciones autonómicas, "no se frustró" por no gobernar. "Es verdad que nos frustraron el Gobierno en esos pactos de mesa y camilla que no tienen en cuenta proyectos ni ideas, si no otras muchas cosas. Pero aún así, aún no pudiendo gobernar después de ganar unas elecciones, algo que no se hacía desde 1983, no se frustró. Este proyecto no se frustró, demostrando que es útil a esta tierra que siente querencia por Castilla y León", ha añadido.

Barbón ha puesto como ejemplo la actitud de Tudanca durante la pandemia y, a diferencia de otras oposiciones que tuvieron un proceso de "desgaste permanente" al Gobierno en un momento en el que, en sus palabras, todos tenían que estar "unidos", Luis olvidó todo lo que había pasado y se ofreció a colaborar "legítimamente" con el Gobierno, demostrar su "utilidad a esta tierra, a este proyecto" a lo que "sienten y representan los socialistas".

Por último, ha mostrado su apoyo porque a su juicio el secretario del PSCyL es una persona que no se rinde "jamás". "No se rinden nunca. No se rinde en la defensa esta tierra, en que tenga futuro, en que haya esperanza, en que no sea un territorio que se despueble sin más, en que haya mejores servicios de calidad, el defenderla siempre en cualquier órgano del partido en el que compartimos", ha enumerado.

Y no se rinde, porque, según su argumento, los socialistas saben bien que están ante una "deriva", una "batalla cultural". "Una batalla cultural que hace que aquellos que en nombre de la libertad lo que en realidad están defendiendo es el individualismo más extremo y la esclavitud de la persona, porque aniquilan cualquier viso de igualdad", ha ahondado.

De ahí que Barbón asegure que el PSOE representa esa "conexión" importante entre libertad e igualdad. "Porque sabemos que no hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad", ha explicado.

Y para el presidente del Principado de Asturias, Tudanca proyecta todos estos "principios", "estos valores", "esta forma de ser y de actura". "Lo dice vuestro lema, porque Luis siente verdadera pasión por Castilla y León, porque estoy harto de la política que apelando a la razón se olvida de la emoción o de aquellos que apelando a la moción, son incapaces de razonar y Luis es la mejor representación de que emoción y razón tienen que estar conectadas, de que hay que sentir pasión por tu tierra", ha concluido.