Barcelona hará "más esfuerzos" si lo pide la Generalitat para garantizar la F1 en Montmeló

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento hará "más esfuerzos" si lo pide la Generalitat para garantizar la Fórmula 1 en Montmeló, después del anuncio este martes de que el Gran Premio se hará en Madrid en 2026.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras la inauguración del estand 'Destinació Barcelona' en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2024, que se celebra desde este 24 de enero hasta el próximo domingo 28 de enero en Ifema Madrid.

Preguntado por la predisposición del Ayuntamiento de incrementar la aportación económica actual, Collboni ha respondido que "esto lo deberá decidir quién está negociando" (la Generalitat), y ha mostrado su compromiso para renovar la candidatura.

"MEJOR TURISMO, NO MÁS TURISMO"

Sobre el modelo turístico de Barcelona, Collboni ha defendido que su propuesta es que "venga el mejor turismo, no más turismo", y ha reivindicado el impuesto turístico como una de las mejores ideas que ha tenido la ciudad, ha dicho.

"Queremos turismo, pero no queremos masificación. Queremos calidad, no queremos cantidad", ha insistido el alcalde, que ha explicado que no se harán más hoteles en las zonas tensionadas y ha reiterado su voluntad de regular los pisos turísticos.