Barcelona pasa la Nochevieja sin incidentes graves y se cumple el toque de queda

Las molestias se han dado en las casas y ha habido 1.007 llamadas al teléfono 112

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldía de Prevención y Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado que la Nochevieja en la ciudad se ha celebrado sin incidentes importantes sino muy menores, no se han detectado fiestas ilegales y el toque de queda se ha cumplido "escrupulosamente".

"Ojalá todos los fines de semana del año fuesen tan tranquilos como ha sido éste", ha dicho en declaraciones este sábado por la mañana para hacer balance de la noche.

Se han dado más molestias en las casas, por las fiestas en pisos, que en las calles: ha habido 1.007 llamadas al teléfono 112, sobre todo por molestias en viviendas precisamente, y han motivado 694 servicios de los cuerpos policiales, "pero nada que no se produzca en muchas noches de los fines de semana durante el año".

CALLES TRANQUILAS

Los dispositivos de prevención se centraron sobre todo en la plaza Espanya, la plaza Catalunya, el paseo de Gràcia, la plaza Glòries y el paseo del Born.

"El trabajo ha sido sobre todo de prevención. Desalojos prácticamente no ha habido porque no ha hecho falta", ha dicho, porque la presencia de Guardia Urbana y Mossos ha sido disuasoria para que no hubiera concentración de gente.

También preocupaba la ocupación de las playas, pero "se ha producido de manera muy menor y muy poco significada".

También ha sido un noche tranquila en los controles de alcoholemia: se han detectado 5 alcoholemias positivas, un número bajo favorecido por los mínimos desplazamientos en vehículo, ha explicado.