La Baronesa Thyseen inaugura su hotel en la Costa Brava y se enfrenta a las preguntas sobre la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 31 (CHANCE)

No solamente se ha inaugurado en España el museo de Lola Flores, en Jerez de la Frontera, la Baronesa Thyssen también ha abierto las puertas, por primera vez, de su exclusivo hotel en la Costa Brava. Un proyecto que ha visto la luz después de años en los que ha estado pensando qué podía hacer con esta residencia familiar que adquirió hace años.

La llegada ha sido de lo más esperada, en parte porque se ha retrasado su aparición, pero lo cierto es que llegaba pletórica, acompañada por una de sus hijas y muy feliz por poder presentar públicamente este nuevo proyecto, tan distinto a todos los anteriores.

"Claro que sí" contestaba Tita cuando le preguntaba la prensa si estaba contenta por esta apertura y, muy cercana, explicaba que su retraso se ha debido a que "las niñas han llegado de Andorra, que terminan el colegio a mediodía".

La Baronesa confesaba que este hotel era "una casa que tengo hace muchísimos años y no se me ocurría qué hacer con ella y unos amigos me aconsejaron". Un proyecto que por fin ve la luz y que ha inaugurado con la presencia de todos los medios de comunicación reunidos en la Costa Brava.

La pregunta era de lo más esperada: ¿qué le ha parecido la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón? A lo largo de esta semana se ha llegado a decir que ella misma habló con la actriz sobre esta forma de ser madre... peor lo cierto es que la Baronesa ha negado que ella haya aconsejado a la presentadora.

"Me parece genial" explicaba Tita cuando le preguntábamos por la noticia del año y añadía: "Le doy muchas felicidades y que sea muy feliz con su niña, estoy muy feliz por ella". La Baronesa ha asegurad que "no aconsejé nada, ella y yo somos amigas, pero yo no he aconsejado a nadie" y que ya hablarán largo y tendido, ya que por el momento solo "le he mandado 'felicidades'".