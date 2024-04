Barrera (Vox) muestra su "máximo respeto" al archivo de la causa contra Oltra: "Ni bien ni mal, hay que acatarlo"

El conseller de Vox señala que no va a "exigir a nadie que pida perdón": "Cada uno allá con su conciencia"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), ha expresado el "máximo respeto a las resoluciones judiciales" tras el archivo de la causa contra la exvicepresidenta Mónica Oltra al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, antes de participar en la Jornada 'Cómo afecta el pacto verde al sector primario valenciano y a la sociedad' junto al conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre.

Barrera ha señalado en que no tiene "ninguna valoración más que respetar que evidentemente hay una resolución judicial y el máximo respeto a las resoluciones judiciales". "Si finalmente la resolución judicial es archivar el caso porque no hay las pruebas suficientes o no hay los indicios suficientes por los que se le acusó, no me parece ni bien ni mal, me parece que es la resolución judicial y que hay que acatarla y punto".

Además, ha insistido en que "personalmente" conoce este asunto "por la prensa" ya que el caso se abrió cuando él no ostentaba ningún cargo político ni público, por lo que "poco" puede decir, como tampoco sabe si su partido, que ejerce la acusación popular, presentará un recurso o si existe esa posibilidad, porque no eso no está en sus "competencias ni obligaciones". "No estoy en esta historia" y "desconozco en gran medida la situación", ha subrayado.

Preguntado por su opinión sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que dijo que "cada día que pasa sin perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme y todavía pendientes de ejecución, es un acto que no es de recibo", Barrera ha señalado que él no va a "exigir a nadie que pida perdón". "Cada uno allá con su conciencia, con su forma de actuar, yo no voy a decirle a Oltra que tenga que pedir perdón o dejar de pedir perdón".

Barrera ha puntualizado que sí parece que contra la menor "no se ha actuado bien". "¿Que merece una reparación, aunque sea solo en declaración de intenciones de la señora Oltra? Ahí no me meto, porque son temas personales, como tampoco me meto, o me parece bien que la opinión del señor Mazón vaya en ese sentido. Nada que objetar, ni en un sentido ni en otro", ha zanjado.