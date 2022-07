Barrientos (TSJC) no juzgará el caso de la Mesa de Torrent tras aceptarse la recusación de Costa

El tribunal cree que puede dudarse de su imparcialidad por plantar a Torrent durante un discurso sobre los presos del 1-O

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado la recusación que presentó el exvicepresidente del Parlament Josep Costa contra el magistrado y presidente del tribunal Jesús María Barrientos en el la causa contra la Mesa que presidía el ahora conseller Roger Torrent.

De esta manera, Barrientos deberá "apartarse definitivamente" de la causa que tiene el juicio agendado para los días 12, 13 y 14 de julio, según ha resuelto el tribunal en un auto consultado por Europa Press.

Costa recusó al magistrado argumentando que no es imparcial, y el tribunal ha aceptado la petición por la reacción de Barrientos durante el acto por la celebración de Sant Raimon de Penyafort en 2018, en el que Torrent denunció "la existencia de presos políticos acusados por delitos inexistentes de rebelión y sedición": el presidente del tribunal, como otras autoridades, se fue de la sala.

El tribunal considera que este comportamiento puede ser motivo de recusación en esta causa: Costa será juzgado por una resolución del Parlament que justamente se oponía a la sentencia del 1-O y exigía "la libertad de los presos y presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión".

Costa argumentó que Barrientos hizo un "rechazo y una muestra de aversión pública" al irse, y en este sentido el tribunal ahora ha abordado si el magistrado cumplió con la obligación de apariencia de imparcialidad y neutralidad.

"No dudamos de la imparcialidad del excelentísimo señor Barrientos, pero que nosotros no dudemos no significa que no existan serias y fundadas razones para que el recusante fundamentalmente, y también parte de la sociedad, puedan tenerlas", dicen los jueces, y creen que su actitud al marcharse durante el discurso puede entenderse como un reproche hacia Torrent y al cargo que ocupaba.

En cambio, durante el proceso de recusación Barrientos se ha defendido justificando que se fue del acto "como una manifestación del ejercicio de sus funciones institucionales entre las que se encuentra la defensa de la independencia del poder judicial".

La recusación a Barrientos que ha prosperado la presentó Costa y la suscribió el Secretario para la Administración de Justicia de la Generalitat, Eusebi Campdepadrós, también enjuiciado en la causa.

RECHAZAN OTRAS RECUSACIONES

En el mismo auto, los jueces rechazan el resto de recusaciones que se presentaron en la causa: la exmiembro de la Mesa Adriana Delgado también contra Barrientos; y Costa además recusó a los magistrados Carlos Ramos y Carlos Mir.

Costa recusó a Barrientos argumentando que no es imparcial por cinco motivos: en primer lugar, cita una rueda de prensa del presidente del TSJC en marzo de 2019 que fue "casi un anuncio" de la condena al expresidente del Govern Quim Torra.

Respecto a esta rueda de prensa, el tribunal que ha aceptado la recusación recuerda que en la comparecencia Barrientos se mostró conforme con la decisión de la Junta Electoral Central de ordenar retirar los lazos amarillos de edificios públicos por estar en periodo electoral.

Sin embargo, los jueces no creen que esto dé la razón a Costa respecto a la imparcialidad de Barrientos: recuerdan que la causa de la Mesa de Torrent no tiene "nada que ver" con los lazos que sí protagonizaron la causa de Torra, que además usó este mismo argumento para intentar recusar sin éxito al magistrado en su juicio.

Los argumentos de Costa también incluyen que Barrientos fue elegido presidente del TSJC por "un órgano de carácter político como es" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que haya admitido la querella y desestimado su recurso de súplica en contra, aunque el tribunal no considera que estos extremos afecten a la imparcialidad del magistrado.

Además, Costa cita una información publicada en medios de comunicación sobre que Barrientos y el fiscal José Manuel Maza valoraron que "respecto a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament contra los que se iba a presentar una querella, creían que era mejor llevar el asunto fuera de Cataluña y para ello manejaban el delito de rebelión": el tribunal tampoco da valor a este argumento como para sustentar la recusación.