Barrio (PP) denuncia "lo incierto de la presunta buena gestión del PNV" e insiste en bajar impuestos y deflactar el IRPF

Critica la "errática" política ante la pandemia y que se ponga la Educación "al servicio de la ideología nacionalista"

El portavoz de PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha afirmado que, tras analizar la actividad política y parlamentariavasca de los últimos meses, se constata "lo incierto de la presunta buena gestión del PNV" y, tras reclamar nuevamente una bajada de impuestos, ha asegurado que lo primero que hay que hacer es deflactar el IRPF.

En un comunicado, Barrio ha realizado estar reflexión tras hacer un repaso sobre distintos asuntos que se han tratado en la Cámara legislativa vasca durante últimos meses.

El parlamentario alavés ha manifestado que la crisis económica provocada por las "políticas equivocadas del Gobierno de Pedro Sánchez, apoyadas por el PNV" y "agravada" por la pandemia del Covid-19 y por la invasión de Ucrania, ha hecho que se esté asistiendo a un "aumento desmesurado" de los precios, especialmente en lo que tiene que ver con las energías, electricidad, gas y combustible.

En este sentido, ha recordado que PP+Cs ha propuesto una serie de medidas para ayudar tanto a personas como a empresas "que lo están pasando muy mal" y la "más importante" es la bajar impuestos. "Y en primer lugar, deflactar el IRPF, que no es más que ajustarlo al aumento de la inflación, una medida que beneficia a los que menos tienen, las rentas medias y bajas. Las comunidades donde gobernamos son las que más están creciendo con la bajada de impuestos y aumentan, además, la recaudación", ha añadido.

Asimismo, el portavoz de PP+Cs ha abogado por mejorar la circulación de empresas y evitar "trabas burocráticas que ralentizan" el surgimiento de nuevos proyectos y desaniman a los emprendedores.

REMANENTES

Junto a ello, ha defendido reformar la estructura administrativa reduciendo la Administración Pública, así como devolver a la sociedad vasca 1.800 millones de euros de remanentes en forma de inversiones. "Todo ello, coordinado por la necesaria colaboración interinstitucional", ha asegurado.

Asimismo, se ha mostrado a favor de ayudar "todo lo posible" al sector primario, que "precisa de soluciones para garantizar su actividad y el abastecimiento", se ha mostrado partidario de revisar la Política Agraria Común (PAC) y ha asegurado que "hacen falta medidas excepcionales para compensar a agricultores y ganaderos".

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por el acuerdo educativo alcanzado para una nueva ley, ya que "se coloca al euskera por encima del castellano, se ataca a la escuela concertada y se pone la Educación al servicio de la ideología nacionalista y cediendo a las pretensiones de Bildu".

Carmelo Barrio también ha aludido al decreto del euskera al indicar que "las políticas impositivas nacionalistas hacen que se aprenda euskera para sacar un perfil, no para hablarlo". "Su exigencia para acceder a un empleo público genera rechazo", ha asegurado.

LEY DEL DEPORTE

El representante de PP+Cs ha añadido que en las dos leyes en trámite sobre deporte y profesiones deportivas existe "un factor de imposición del euskera que va a complicar a entidades deportivas y profesionales".

También ha analizado la gestión del departamento de Salud del Gobierno de Urkullu durante la pandemia de la Covid que, a su juicio, ha sido "errática". Se ha mostrado sorprendido porque "en una de las comunidades donde ha habido medidas más restrictivas, el Covid ha campado a sus anchas". "Y no se explica la negativa del gobierno de Urkullu a realizar un estudio para averiguar la causa de estos datos negativos", ha criticado.

Por otra parte, el parlamentario por Álava ha aludido al "revolcónpolítico sin precedentes" del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlamento Vasco por "limitar los derechos de Vox". Según Carmelo Barrio, las formaciones presentes en la Mesa -PNV, EH Bildu, PSE y Podemos- "de Derecho, cero; de parlamentarismo, cero; y de democracia, cero".

Por último, además de la evolución de los temas citados, el portavoz de PP+Cs ha destacado dos asuntos que debatirá la cámara legislativa en próximas fechas, por un lado, el Reto Demográfico al que se enfrenta Euskadi, que se tratará en un Pleno Monográfico el 18 de mayo, y por otro, un debate que fije el posicionamiento del Parlamento Vasco acerca del "giro del Gobierno de Pedro Sánchez en relación al Sahara Occidental".

RETO DEMOGRÁFICO

En relación al reto demográfico, Barrio ha señalado que "Euskadi necesita una estrategia ante el envejecimiento de la población y los bajos índices de natalidad", entre otros factores. "El Gobierno de Urkullu tampoco en este asunto ha hecho los deberes y ya llega tarde", ha añadido.

Respecto a la autonomía que propone Marruecos para el Sahara Occidental, Carmelo Barrio ha asegurado que Pedro Sánchez y el PSOE "se quedan solos en su defensa". "Marruecos no tiene la soberanía, luego no puede conceder la autonomía. Sánchez plantea una solución insoportable para territorios invadidos militarmente y ocupados ilegalmente. Los vascos estamos muy cerca de los saharauis, muchos viven entre nosotros y no los podemos dejar tirados", ha asegurado.