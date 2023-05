Baselga (Cs) apuesta por la mina de litio en Cáceres para que los jóvenes no se tengan que ir de la ciudad

CÁCERES, 24 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha mostrado este miércoles su postura a favor de la mina de litio en Cáceres para que los jóvenes puedan optar a un trabajo y puedan quedarse a vivir en su ciudad.

Baselga ha recordado que la formación naranja apoyó este proyecto minero en la Sierra de la Mosca de la capital cacereña desde el principios de legislatura "porque además es un proyecto que no es solo de Cáceres, es un proyecto de todos los extremeños y es un proyecto de Europa".

Además, ha indicado que se ha modificado el proyecto inicial de mina a cielo abierto por una en galerías subterráneas, "con lo cual la contaminación va a ser prácticamente mínima", ha dicho el candidato en declaraciones de los medios en Cáceres antes de reunirse con empresarios junto al candidato a la Alcaldía, Francisco Piñero.

Baselga ha recalcado que Cs apoyará la mina "siempre que se cumplan todos los requisitos legales", algo que da por hecho ya que en algunas reuniones con los promotores del proyecto minero así se lo han hecho llegar al candidato, que considera que esta iniciativa empresarial "va a suponer un impulso para Cáceres tremendo".

"Yo le pido a la gente que no es partidaria que piensen en sus hijos, que piensen en sus nietos, porque al final se van a poder quedar a vivir en su ciudad y creo que esto es fundamental y es lo que desean la mayoría de los cacereños", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que entiende que haya gente en contra pero ha recordado que "incluso el propio alcalde, que en un principio parece que estaba en contra, y el Partido Popular, han visto que esto es el futuro. Y negarse al futuro es negar una realidad que es necesaria para Extremadura", ha sentenciado.

"Yo apuesto por Cáceres porque creo que Cáceres tiene un gran futuro con la mina de litio, va a tener mucha sinergia y, seguramente, Cáceres en los próximos diez años sea la explosión económica de Extremadura junto con Navalmoral", ha subrayado.

Así, Baselga ha resaltado que los empresarios son una parte fundamental para el desarrollo y la vida de Cáceres" y con los gobiernos actuales "son una especie a extinguir" ya que tienen que sufrir la burocracia de las administraciones y las trabas para poner en marcha un negocio y después no tienen apoyos para mantenerlo, como la falta de nuevas tecnologías y conexiones que favorezcan su competitividad.

"¿Cómo se van a venir los empresarios al medio rural si la conexión a Internet y los teléfonos móviles se interrumpen?", se ha preguntado el candidato, que considera que en Extremadura "hay muchas cosas que cambiar" y para ello "hay que ayudar a las empresas.

Por ello ha defendido que si se quiere crear empleo para los jóvenes y que los jóvenes se queden en Extremadura, tienen que venir empresas, que necesitan infraestructuras que les faciliten la salida de sus productos con conexiones adecuadas y una factura de la luz más barata, al ser Extremadura una de las mayores productoras de energía.

EMPRESARIO Y CANDIDATO

A nivel local, Baselga ha resaltado que el candidato de Cs, Francisco Piñero es un empresario que conoce "la realidad del mundo de la empresa", y que además "ha dicho que no va a cobrar un duro en la vida municipal".

"Paco viene a Cáceres a aportar su experiencia al ayuntamiento y creo que su experiencia es supervaliosa. Muchas veces en los ayuntamientos hay personas que no han gestionado nunca una empresa, que no saben ni qué es gestionar su propio patrimonio, que no han trabajado en la vida fuera de la política", ha añadido.

Ante esto, Baselga cree que "los ciudadanos de Cáceres deben apostar por Paco Piñero porque seguramente encontrarán el político que necesita Cáceres".

Respecto a cómo afronta estos últimos días de campaña, Baselga ha dicho que tiene "mucha ilusión" porque ve que "mucha gente" muestra su satisfacción por el proyecto de Ciudadanos, y quieren que Ciudadanos "no desaparezca", por lo que ha confiado en que mantendrá la representación en la Asamblea de Extremadura donde espera ser "una llave de gobierno".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Cáceres, Francisco Piñero, ha reiterado que quiere entrar en el ayuntamiento cacereño para "abrir" la institución a los cacereños y facilitar la burocracia a las empresas, así como fomentar el comercio y conseguir que los 417 locales que hay cerrados en la ciudad tengan actividad.

Al ser preguntado por las expectativas en el consistorio cacereño donde Cs inició la legislatura en 2019 con cinco concejales pero ha terminado con un grupo municipal desintegrado, Piñero ha dicho que la gente está cansada de los políticos que viven de la política por lo que tiene expectativas "positivas" de cara a los resultados que conseguirá el próximo domingo.