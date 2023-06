Basterra (PNV) es la nueva presidenta de las Juntas Generales de Álava con los votos del PNV y PSE

Todos los partidos, salvo Vox, tiene presencia en la Mesa de las Juntas

VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)

La jeltzale Irma Basterra es la nueva presidenta de las Juntas Generales de Álava, encabezando una mesa de la que forman parte todas las formaciones políticas, excepto Vox, con la designación de la socialista Eva Jiménez como vicepresidenta primera; la abertzale Nerea Martínez como vicepresidenta segundo; José Damián García-Moreno (Elkarrekin Podemos) como secretario primero; y el popular Miguel Garnica como secretario segundo de la mesa del órgano legislativo.

El salón de plenos de las Juntas Generales de Álava ha acogido este lunes la sesión constitutiva de la Cámara foral alavesa para dar inicio a la duodécima legislatura con la elección de la mesa del legislativo alavés.

Basterra ha sido elegida como nueva presidenta de las Juntas Generales de Álava frente a la candidata de EH Bildu, Nerea Martínez, y el candidato de Vox, Jonathan Romero, con 24 votos (PNV y PSE); mientras que Martínez ha obtenido 17 sufragios (EH Bildu-Elkarrekin Araba); Romero se ha votado a sí mismo; y el PP ha votado en blanco.

Los grupos junteros no han variado sus votaciones a la hora de elegir a las dos vicepresidencias que han recaído, por número de votos obtenidos, en Eva Jiménez (PSE) y Nerea Martínez (EH Bildu).

Por último, José Damián García-Moreno (Elkarrekin Araba) y Miguel Garnica (PP) han resultado elegidos como secretario primero y segundo respectivamente, al obtener el primero 17 votos (EH Bildu-Elkarrekin Podemos) y el popular los 9 votos de su formación; con los votos en blanco de PNV-PSE y el voto a sí mismo de Vox.

Uno a uno han ido entrado a la cámara foral los 51 procuradores que conforman la Cámara alavesa, 15 del PNV, 14 de EH Bildu, 9 del PSE, 9 del PP, 3 de Elkarrekin Podemos y 1 de Vox; representantes de las circunscripciones de Vitoria-Gasteiz, Ayala y Tierras Esparsas.

Tras ello, la procuradora de mayor edad, Begoña Seco (Elkarrekin Podemos), y el de menor edad, Daniel García (PP), han sido los encargados de entregar el distintivo a cada uno de ellos, para dar paso después a las votaciones en las que se han elegido a los citados miembros de la mesa de la nueva Cámara foral.

PRIMERA PRESIDENTA JELTZALE

La nueva presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra, ha mostrado su "orgullo" por ser "la primera presidenta jeltzale". "Es todo un honor y en Araba, mi hogar. Seguiré trabajando por el legado de aquellas mujeres que lucharon por nosotras", ha expuesto.

"Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer y, en este nuevo camino, espero demostrar que el trabajo de aquellas mujeres que apostaron por un nuevo modelo de sociedad en el ámbito de la solidaridad, enseñanza, transmisión cultural, social y político no fue en vano. Gracias por el legado que nos dejaron, transmitido de generación en generación. La cadena no se ha roto", ha reivindicado.

Asimismo, Basterra ha manifestado que, desde su posición, va "a medir todas las palabras" para que "los debates se hagan desde el respeto y en favor del interés general de toda la población alavesa", para lo que ha solicitado la "implicación" de todos los procuradores electos.

"En nuestras manos está cambiar la percepción que la sociedad actual tiene de la política y de todos nosotros. Seamos responsables de la encomienda dada y hagamos política en mayúsculas para que la ciudadanía se sienta orgullosa de nuestra labor", ha dicho, al respecto.

"En esta casa, bastión de la pluralidad y la diversidad, seguiremos trabajando y luchando sin dejar a nadie atrás, escuchando a propios y ajenos para alcanzar la Álava que todos queremos. Desde el respeto, pero con mano férrea", ha añadido, para citar el lema del escudo del Álava: "En aumento de la justicia contra malhechores"

Así se ha iniciado la duodécima legislatura de las Juntas Generales de Álava que acogerá el próximo 23 de junio, a las 12.00 horas, una nueva sesión plenaria, en este caso de incompatibilidades, para convocar el pleno de investidura del nuevo diputado general de Álava, dentro de un plazo máximo de 30 días.

El actual diputado general de Álava, Ramiro González, repetirá en el cargo por tercera legislatura consecutiva, tras plasmarse el acuerdo entre el PNV y PSE, frente a la candidatura de Eva López de Arroyabe (EH Bildu), quien contará con los apoyos de Elkarrekin Podemos. De esta manera, el nuevo Gobierno Foral afrontará la nueva legislatura en minoría.