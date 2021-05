Batet cree que los diputados no se sienten presionados por los 'lobbies', pero ve bien regular su labor en el Congreso

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera que los miembros de la Cámara no se sienten "presionados" por los grupos de interés con los que se reúnen pero, aún así, considera pertinente regular la actividad de los 'lobbies' en el ámbito parlamentario para que desarrollen su labor con total transparencia.

Durante su intervención en un encuentro telemático organizado por el Consejo General de Economistas, Batet ha señalado que existe una voluntad mayoritaria de regular los 'lobbies' como demuestra el hecho de que tanto el PSOE como el PP han registrados sendas propuestas para reformar el Reglamento del Congreso en ese sentido.

A su juicio, "es bueno que se regule" y que la actividad de los grupos de interés en el Congreso sea "transparente" pero, según Batet, el propio sistema electoral con listas cerradas ayuda a que los diputados no se sientan presionados por estos grupos.

"Nosotros recibimos a todo el mundo, son reuniones importantísimas porque estamos legislando y los distintos colectivos te aportan perspectivas o reflexiones en las que tu no habías caídos, pero no nos sentimos presionados. Yo nunca me he sentido presionada", ha explicado.

Además, la presidenta ha destacado que la Cámara ha avanzado "muchísimo" en materia de transparencia en los últimos años y que las Cortes aprueban "con nota" esta asignatura.

Según ha señalado, poco a poco, todos los diputados van publicitando todas sus agendas, como establece el Código de Conducta de las Cortes aprobado el pasado mes de octubre.

SÓLO EL 10% PUBLICA SU AGENDA

"La publicación de las agendas se está produciendo de manera progresiva y estoy segura de que todos los diputados lo acabarán haciendo", ha admitido Batet, subrayando que ella hace tiempo que publica la suya, aunque considera que "en general" la actividad de los parlamentarios es "bastante pública".

Según los datos recopilados por Europa Press a principios del pasado mes de abril, los miembros del Congreso que publican su agenda institucional en la web de la Cámara no llegan ni al 10% de los 350 que la integran, lo que implica que más del 90% del hemiciclo incumple este punto del Código de Conducta de las Cortes Generales que ya lleva casi siete meses en vigor.

Además, ni siquiera los diputados que adjuntan su agenda institucional a su ficha parlamentaria dan cuenta en la misma de sus eventuales reuniones con grupos de interés, otro de los preceptos que recoge el citado código aprobado el pasado mes de octubre por las Mesas del Congreso y el Senado.