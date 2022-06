Batet defiende que la igualdad de género "sigue siendo una asignatura pendiente" en España

Destaca el papel del PSOE en el impulso de políticas de igualdad de género

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido que los cambios que ha habido en España en relación con la igualdad de género no son suficientes y que "sigue siendo una asignatura pendiente", por lo que ve necesario un cambio en los hábitos culturales de la sociedad.

Lo ha dicho este sábado durante su intervención en el acto de clausura de l'Escola Feminista Dolors Renau 2022 del PSC, donde también han intervenido el líder socialista en el Parlament, Salvador Illa; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la secretaria de Políticas Feministas del PSC, Sonia Guerra.

Batet ha apuntado que la igualdad de género es una exigencia democrática esencial con la que el partido socialista debe mantener un compromiso firme y activo, porque "ha sido siempre el partido de la causa feminista de las mujeres".

Ha destacado el papel del PSOE a lo largo de los años en materia de políticas de igualdad de género, que "han ido evolucionando y enriqueciéndose, por parte, principalmente, de los gobiernos socialistas".

En esta línea, ha ensalzado la Ley del 'solo sí es sí', aprobada por el Gobierno recientemente, y la ley para la abolir la prostitución, en la que trabaja ahora.

LASTRA

En su intervención, Lastra ha reiterado el compromiso del partido socialista con la lucha por la igualdad de género, y ha añadido: "Si hay algún miembro de este partido que no se considera feminista o que no practica el feminismo, quizás no debería estar en este partido".

También ha reivindicado la necesidad de hacer políticas laborales transversales, y ha aplaudido la reforma laboral del PSOE, gracias a la cual "la mayor parte de los contratos indefinidos que se están firmando son para mujeres".

GUERRA

Por su parte, Guerra ha hecho hincapié en la voluntad del PSOE de abolir la prostitución que, a sus ojos, "no conlleva ningún tipo de libertad y no es en ningún caso un trabajo sexual".

Y ha asegurado que su partido no parará de trabajar en reformas feministas mientras España siga siendo "el prostíbulo de Europa" y hasta que no consiga una sociedad más justa para las mujeres.