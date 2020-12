Batet (JxCat) ve "nerviosismo en el unionismo" por la elección de Borràs como candidata

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha criticado este martes que Cs lleve a Fiscalía unos documentos que supuestamente probarían contratos irregulares de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y ha observado que ve "nerviosismo en el unionismo" por su elección en primarias como candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat.

"Cs no es el mejor partido para dar ejemplo ni tiene autoridad moral ni política para hablar de primarias. Y si no que se lo pregunten a Lorena Roldán", ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara catalana, donde ha asegurado que no hay ninguna novedad sobre el proceso contra Borràs.

Tras reivindicar que una mayoría de militantes de JxCat escogió a Borràs como candidata, ha acusado al Estado de no haber respetado el resultado de las últimas elecciones catalanas y tampoco los intentos de investidura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; del actual secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y del exconseller Jordi Turull, y de haber inhabilitado a Quim Torra como presidente por una pancarta a favor de los presos del 1-O.

Por ello, ha llamado al Estado a respetar la candidatura de Borràs en las elecciones: "Es la candidata y esperamos que sea la próxima presidenta de la Generalitat".

"Espero que se respeten no sólo los presidentes de la Generalitat, sino también los candidatos a la Presidencia de la Generalitat", ha zanjado.