Batet (PSC) apuesta por el diálogo sin concretar si sería en la mesa con la Generalitat

Asegura que "en ningún caso" el PSOE facilitará un Gobierno del PP tras el 23J

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La número 1 del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, ha asegurado que los socialistas apuestan por continuar trabajando en el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, aunque no ha concretado si sería en la mesa de negociación entre ambos ejecutivos.

Lo ha dicho en una rueda de prensa de la ACN este jueves, preguntada por el hecho de que el PSOE no lleve la mesa de diálogo en su programa electoral para las generales, y después de que la última reunión de la mesa fuera hace casi un año.

"Lo más importante es mantener un Gobierno y un presidente del Gobierno que cree firmemente en el diálogo y tiene la voluntad de mantener este diálogo", ha afirmado la presidenta del Congreso, repreguntada por si sería en el marco de este espacio.

En ese sentido, ha destacado que, cuando el presidente Pedro Sánchez llegó a Moncloa, reactivó las comisiones bilaterales entre la Generalitat y el Gobierno con ella como ministra de Política Territorial, tras un Gobierno del PP que "paralizó y rompió" la comunicación con el Govern.

Batet ha reivindicado la necesidad de tener un presidente que sea "consciente de la realidad de Cataluña" y que no la use de forma partidista, como cree que haría el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

"Por esto es imprescindible seguir cuatro años", ha añadido.

INDULTOS

Sobre si el PSOE negoció los indultos, como ha reivindicado ERC durante esta campaña, ha contestado que "todas las decisiones del Gobierno de España han sido con una voluntad muy clara y decidida, que es acabar con una etapa muy difícil" vivida en Cataluña tras el 1-O.

La candidata del PSC también ha defendido que Sánchez tomó decisiones pensando en la mejora de la convivencia pese a que "pudieran tener algún coste" o ser blanco de críticas en otros territorios.

"Esto lo honra. Es un claro ejemplo de un político que lo que hace es anteponer los intereses generales, el bien común, ante los intereses partidistas. No hay un cálculo electoral", ha añadido.

REFERÉNDUM Y AEROPUERTO

Sobre la propuesta de la CUP de condicionar cualquier investidura a un referéndum, Batet ha asegurado que los socialistas "no están por propuestas divisorias", sino por seguir mejorando la convivencia, las inversiones y el crecimiento económico en Cataluña, ha dicho.

Preguntada por la propuesta hasta defendida por el PSC de que los catalanes pudieran votar en una consulta sobre el autogobierno, ha advertido de que "la primera cita" con las urnas que tienen los catalanes es el próximo 23 de julio.

Además, ha apuntado que el PSC no hará ningún planteamiento que suponga división o que genere fractura social, y ha añadido: "El PSC está donde estaba: queremos generar convivencia entre los catalanes y catalanas, y generar crecimiento económico".

En ese sentido, ha resaltado que siguen apostando por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, para lo que se ha emplazado a "seguir trabajando con la Generalitat", que la rechaza.

"EN NINGÚN CASO" EL PSOE FACILITARÁ UN GOBIERNO DE PP

Después de que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, advirtiera a los votantes socialistas de que su voto puede no frenar un Gobierno de Feijóo, Batet ha reiterado que "en ningún caso" el PSOE facilitará un Gobierno del PP con sus votos, ante la posibilidad de que los populares pacten con Vox.

"El grupo socialista no facilitará en ningún caso un Gobierno del PP. No lo hará", ha dicho Batet, que ha recordado que el propio Sánchez dejó su acta en 2016 para no hacerlo y que todo el PSC, con ella al frente, también votó en contra de la investidura del expresidente Mariano Rajoy en 2016.