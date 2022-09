Batet (PSC) pide defender el autogobierno: "Necesitamos una Generalitat que crea en el Estatut"

Montilla cree que el TC "no fue demasiado leal" en la sentencia sobre el Estatut

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado este viernes a defender el autogobierno de Cataluña desde las instituciones catalanas: "Necesitamos una Generalitat que crea en el Estatut de Autonomía".

Lo ha dicho este viernes en las Jornadas sobre el Autogobierno en Cataluña organizadas por el PSC y por la Fundación Rafael Campalans, en un acto junto al primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el expresidente de la Generalitat José Montilla.

Batet ha sostenido que desarrollar el autogobierno en un Estado descentralizado requiere lealtad, algo que "se ha perdido muy especialmente en Cataluña", y ejercer las competencias atribuidas gobernando.

Así, ha lamentado que el Govern actual "no cree en el autogobierno, porque no cree en este reparto competencial porque no cree en el Estatut d'Autonomia y, en definitiva, en las propias capacidades que tiene", por ejemplo, en el ámbito de la vivienda o el medio ambiente.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Batet ha recordado que el PSC apuesta por un modelo de Estado federal, pero ha alertado de que en estos momentos "no se dan las circunstancias para poder abordar reformas que son estructurales" y que, para que prosperar, deberían obtener el apoyo de las mayorías parlamentarias en el Parlament y en el Congreso.

Pero, aun si esas mayorías existieran --ha argumentado Batet-- harían falta unas "previas": que las instituciones catalanas creyeran en el autogobierno, que hubiera lealtad y que en Cataluña el Govern gobernara, ha insistido.

"Es necesario que haya esa lealtad, que quiere decir respetar las reglas del juego pero también las normas que se aprueban y los compromisos adquiridos. Y también que haya un reconocimiento de la legitimidad del otro. Estamos en un momento en el que casi te niegan el derecho a existir", ha lamentado.

EL MODELO "FUNCIONA"

La dirigente socialista ha defendido que el Estado autonómico "funciona" aunque hay margen de mejora, ha dicho, en ámbitos como la reforma del Senado, la financiación autonómica y la clarificación del reparto competencial, aunque ha advertido de que ni el PP ni el independentismo apuestan por esas reformas.

Ha llamado a trabajar en la cooperación y la gobernanza, dando más voz a los gobiernos autonómicos en la toma de decisiones estatales para hacer frente a la "pulsión de reconcentración hacia dentro por parte de" las autonomías.

Según Batet, la gestión de la pandemia de Illa como ministro de Sanidad fue un ejemplo de trabajo conjunto por encima de las siglas, en sus palabras: "Entiendo que haya por parte de Salvador un cierto pudor en revindicarse, pero yo sí lo hago. Reivindicado tu manera de hacer política", le ha dicho.

Además, ha sostenido que Illa es "la única persona" que puede representar el diálogo, la convivencia y la defensa de las instituciones, ahora que el PSC está en el mejor momento y con el mejor liderazgo, ha dicho textualmente Batet.

JOSÉ MONTILLA

El expresidente Montilla ha defendido que "los únicos límites" al autogobierno son los que imponen la ley, la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), y que es posible avanzar en el desarrollo de competencias sin tener que pasar por una reforma constitucional.

Pero, según él, el Govern no tiene una hoja de ruta al respecto: "Después de la independencia exprés, la declaración unilateral de independencia a los 18 meses, esto está archivado de hecho, a pesar de que algunos gesticulen. No lo han sustituido por nada".

Ha criticado que los partidos independentistas tienen la posibilidad de incidir en iniciativas en Cataluña y desde el Congreso, si bien "no lo hacen porque seguramente eso significaría como si eso dejaran de lado el sueño de la independencia".

"¿Tiene mejor salud ahora el Govern de Cataluña del que tenía en 2012? ¿Tienen más prestigio las instituciones?", se ha preguntado, y ha dicho que un Ejecutivo debe gobernar aunque eso implique un desgaste.

Montilla ha pedido lealtad y ha mantenido que debe ser recíproca ente instituciones: "La lealtad institucional es un bien escaso. Es un bien escaso en Cataluña y en otros ámbitos estatales y supraestatales, desgraciadamente".

En ese sentido, ha criticado que la sentencia del TC que anuló parte del Estatut cuando él era presidente "no fue demasiado leal, por ser suave", y ha defendido que el TC debe ayudar a rebajar la tensión política, a su juicio.

ASISTENTES

A las jornadas han asistido la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, y la del partido, Elia Tortolero, junto al secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, que ha inaugurado el acto, y otros diputados del grupo parlamentario del PSC-Units.

También han acudido el expresidente del Senado Manuel Cruz y la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, y el exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot Lluís Rabell, entre otros.