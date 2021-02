Batet replica al PP que la falta de informe del Consejo de Estado no anula el decreto de los fondos europeos

Los 'populares' insisten en que el Gobierno debe enviar al Congreso todos los informes que utiliza para sus decretos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido este jueves al PP, ante las dudas que le había planteado el partido de Pablo Casado, que el hecho de que el Gobierno no remitiera al Congreso el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley de los fondos europeos no anula en absoluto esta norma y que, además, el Ejecutivo no tenía ninguna obligación de mandar ese documento a la Cámara.

Batet responde así, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, a los requerimientos que le había hecho la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien le pidió que se dirigiera al Gobierno para reclamar ese dictamen.

Gamarra también planteó a Batet que reuniera de urgencia a la Mesa del Congreso para que los servicios jurídicos de la institución hicieran un informe sobre las "consecuencias jurídicas" que la falta de ese dictamen comporta sobre la validez del procedimiento, y específicamente, si tal hecho podía ser "causa de nulidad de todo lo actuado por estos graves vicios de procedimiento".

BASTA CON QUE ESTÉ EN EL BOE

Batet ha respondido a la portavoz 'popular' que "los servicios de la Cámara confirman" que para la convalidación de los decretos leyes es "requisito suficiente" que éstos "hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no siendo en modo alguno preceptiva, ni condición para la validez del procedimiento, la remisión por el Gobierno de otros documentos o informes que hayan podido ser recabados con ocasión de su aprobación".

Asimismo, la presidenta del Congreso recuerda a Gamarra que cualquier diputado puede recabar de las Administraciones Públicas los informes o documentos que obren en su poder. Si se cursa esa solicitud, le explica, sería tramitada por la Mesa de la Cámara, sin necesidad de que ésta se reúna en una sesión extraordinaria.

En cualquier caso, tras recibir la respuesta de Batet, desde el PP han anunciado que remitirán un nuevo escrito a la presidenta solicitándole que la Mesa analice a fondo esta cuestión y reclamando que los expedientes de los reales decretos-leyes sean enviados al Congreso "con toda la documentación utilizada para tramitarlos".

Fuentes 'populares' argumentan a Europa Pres que, al ser los decretos leyes disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que las Cortes pueden tramitar como proyectos de ley, éstos deben ir acompañados de la misma o similar documentación que los proyectos de ley.

DEJEN DE BLOQUEAR SUS PETICIONES

En opinión del PP esto es necesario para "garantizar que la función legislativa se ejerce con las mismas garantías", máxime teniendo en cuenta que, según denuncia, "ahora los reales decreto leyes se han convertido en la técnica legislativa habitual del Gobierno".

Además, el PP pedirá a la Mesa del Congreso que ejerza su función en defensa de "los derechos de los diputados", en lugar de permitir que PSOE y Unidas Podemos, haciendo uso de la mayoría que suman en el órgano de gobierno de la Cámara, "bloqueen las iniciativas" que registran los 'populares'.