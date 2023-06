BBVA acumula 600 millones de inversión en fondos de capital riesgo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado que el banco acumula ya una inversión de 600 millones de euros en fondos de capital riesgo, con un foco claro en la innovación.

"BBVA acumula 600 millones comprometidos en diversos fondos de capital riesgo. El foco reciente de estas inversiones se centra en impulsar la descarbonización y el desarrollo del emprendimiento innovador en nuestros principales mercados. Ambas áreas tienen un sentido estratégico para BBVA, para incorporar nuevos conocimientos al Grupo y apoyar a las empresas que queremos que sean nuestros clientes", ha indicado el ejecutivo en la sexta edición del Open Summit el banco, según ha informado en un comunicado.

En concreto, las inversiones en descarbonización y emprendimiento innovador alcanzan 100 de los 600 millones que BBVA tiene comprometidos con fondos de capital riesgo.

Entre las inversores se encuentran los compromisos de inversión en ocho fondos de gestoras como Fifth Wall, Hy24, Just Climate, Lowercarbon y SUMA, enfocados en transición energética. Además, BBVA ha suscrito compromisos de inversión en 10 fondos de carácter tecnológico, repartidos entre España (Axon, Be Able, Extension Fund, Leadwind y Swanlaab) y México (ALLVP, Angel Ventures, Cometa, DILA y Nazca).

De su lado, el 'country manager' de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado el papel de Cataluña por la concentración que existe de talento e inversión en 'startups'.