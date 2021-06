BBVA AM se adhiere a una declaración para instar a los gobiernos a actuar contra el cambio climático

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La gestora de BBVA se ha adherido a una declaración promovida por The Investor Agenda para instar a los gobiernos a que refuercen sus acciones contra el cambio climático, con el objetivo de garantizar la transición hacia una economía neutra en emisiones de C02 para 2050.

Según ha explicado en un comunicado, esta declaración es un proyecto impulsado por Asia Investor Group on Climate Change, CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change, Institutional Investors Group on Climate Change, Principles for Responsible Investment y UNEP Finance Initiative.

Estas entidades trabajan con inversores globales para coordinar iniciativas en el sector financiero en torno a la lucha contra el cambio climático y, de momento, la declaración ya ha sido firmada por 456 inversores institucionales que gestionan conjuntamente un patrimonio de 41 billones de dólares (34 billones de euros).

"Para lograr este objetivo común, debemos trabajar juntos para reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a nivel global en un 45% con respecto a los niveles de 2010 para 2030, con una reducción drástica de todos los gases de efecto invernadero, lo que es esencial para alcanzar un economía neutra en emisiones para 2050 o antes", señala el comunicado.

Para lograrlo, The Investor Agenda propone a los gobiernos reforzar las contribuciones a nivel nacional para 2030, comprometerse con un objetivo nacional de emisiones netas cero para mediados de siglo y a implementar unos requisitos obligatorios de divulgación de riesgos climáticos, entre otras cosas.