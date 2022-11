BBVA AM cree que son los inversores los que deben decidir cómo pagar las comisiones de los fondos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA Asset Management, Luis Megías, ha incidido en que son los clientes los que deberían decidir la forma en la que pagan las comisiones de sus fondos, ante la posibilidad de que se prohíban las retrocesiones, que son las comisiones que las gestoras pagan a las entidades por permitir o recomendar a determinado inversor la contratación de dicho fondo.

"Creo que en este debate debería prevalecer la opción de que sea el cliente el que decida. Hay muchos clientes que a día de hoy no están preparados ni dispuestos a aceptar el modelo de comisiones explícitas", ha señalado.

Así lo ha indicado durante su intervención en el XIII Encuentro del Sector Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, en una mesa en la que también han participado el responsable de BlackRock para España y Portugal, Aitor Jauregui, y el director general de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Javier Dorado.

Megías ha apuntado que el argumento de que las comisiones de la industria de fondos de inversión no son transparentes "es débil" y lo ha comparado con la compresión de la factura de la luz. El consejero delegado de BBVA AM ha señalado que el pago de retrocesiones simplifica mucho el proceso y ha recordado que no está sujeto al IVA.

Respecto a la creencia de que se reducen las comisiones totales, Megías ha explicado que no ha sido así: las comisiones que soporta el cliente siguen siendo las mismas, pero se cobran de diferente manera. Para las gestoras, la prohibición de las retrocesiones podría presionar las comisiones de las gestoras terceras.

ACTIVOS ALTERNATIVOS

Jauregui, por su parte, ha señalado en una de sus intervenciones que los activos alternativos "han llegado para quedarse" a las carteras de los clientes, y que la combinación entre activos de mercados públicos y privados seguirá viéndose. Esto ha sido posible gracias a la mejora de la educación financiera en este sentido.

Además, Dorado ha coincidido y ha señalado que esta clase de activo está "clarísimamente al alza" ante la protección contra la inflación que otorga. Además, ha resaltado que el nivel de desarrollo de la gestión alternativa en España ha mejorado notablemente y se asemeja al de otros mercados más grandes como el británico o el holandés.

INVERSIÓN ESG

Respecto a la integración de criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), Jauregui ha afirmado que es importante que no esté detrás solo el sector privado, sino que el público también tiene que aportar en este sentido. Además, ha indicado que hay una mayor concienciación y educación financiera en este sentido.

El consejero delegado de BBVA Asset Management, de su lado, ha incidido en que la carrera hacia la sostenibilidad es un maratón, de muy largo recorrido, en tanto que Dorado ha explicado que dado que muchos de los cambios han venido desde el ámbito regulatorio, las firmas "necesitan tiempo para poder digerirlos".