BBVA anuncia la creación de una unidad global de financiación especializada en 'cleantech'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha anunciado la creación de una nueva unidad global de financiación especializada en el negocio de la innovación en tecnologías limpias o 'cleantech'.

Así lo ha destacado durante la conversación que ha mantenido con el fundador y consejero delegado de Envision Group, Lei Zhang, en el III BBVA Sustainability Forum. Torres ha explicado que ya cuenta con un equipo de alrededor de 20 personas ubicado entre Nueva York, Londres y Madrid para ofrecer préstamos y asesoramiento en estas tecnologías.

Durante la conversación, el presidente de BBVA ha destacado el papel que están jugando las nuevas tecnologías limpias en la descarbonización de la economía y hay subrayado la oportunidad que hay de crecimiento de la innovación en la transición industrial verde.

Por su parte, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, que se ha encargado de inaugurar el foro, ha puesto en valor el papel de intermediación que tienen los bancos para la financiación de las inversiones verdes. "No somos los agentes principales, no causamos las emisiones y no somos los que invertimos, pero ayudamos a nuestros clientes a hacer esas inversiones", ha indicado.

Ha recordado que BBVA ha ido aumentado su objetivo de financiación sostenible en el periodo entre 2018 y 2025: comenzó con un objetivo de 100.000 millones, aumentándose en 200.000 posteriormente y, en la actualidad, la meta es alcanzar los 300.000 millones a final del periodo. A cierre de 2023, el banco había movilizado 206.000 millones de euros en financiación 'verde'.

Sin embargo, ha aprovechado para pedir políticas públicas "robustas" y "ambiciosas" para fomentar esta transición, porque sin ellas "no vamos a tener éxito", con "incentivos adecuados", sobre todo en estas primeras fases y para los sectores "más difíciles" de descarbonizar.

Asimismo, ha solicitado que esas políticas se complemente con mejoras en la agilidad de los procesos administrativos, que sean "más rápidos".

GALÁN: "LOS NEGACIONISTAS YA SON SOLAMENTE RETARDISTAS".

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que muchos de los que negaban el cambio climático, "ahora son aliados". "Los negacionistas ya no son negacionistas, son solamente retardistas", añadió.

El directivo valoró como desde que está al frente de la eléctrica ha visto tres crisis energéticas y en todas el factor común ha sido "la falta de autonomía y de la dependencia de terceros". Por ello, consideró necesario no depender de que otro te "dé las posibilidades de crecer".

Galán se mostró consciente de que es complicado dejar de un día para otro de usar los combustibles fósiles, aunque aseguró que la electrificación es algo "imparable".