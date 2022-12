BBVA, elegido mejor banco global del año por 'The Banker'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El grupo BBVA ha sido reconocido como el banco global del año por 'The Banker', publicación especializada en el mundo financiero que ha celebrado la edición 2022 de sus 'Bank of the Year Awards', según ha informado la entidad en una nota de prensa.

La publicación ha valorado el liderazgo de BBVA en el uso de la tecnología para ofrecer la mejor experiencia de cliente, así como su compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a sus clientes en la transición hacia un mundo más sostenible a través de soluciones tanto para particulares, como para pymes y grandes empresas.

"Además, BBVA continúa invirtiendo en el ecosistema emprendedor, con apoyo a 'fintechs' e iniciativas digitales, lo que está ayudando a cambiar el sector de los servicios financieros", añade 'The Banker'.

GANADOR EN EUROPA OCCIDENTAL, ESPAÑA, PERÚ Y COLOMBIA

La publicación también resalta que el banco ha seguido avanzando en su transformación y pone en valor que el banco comparte los aprendizajes de un país a otro y adapta su oferta a cada geografía, como es el caso del lanzamiento de BBVA Italia.

BBVA también ha sido reconocido como el 'Banco del Año' en Europa Occidental, España, Perú y Colombia por su enfoque innovador, las acciones en materia de sostenibilidad y las capacidades en torno a la segmentación de sus clientes.