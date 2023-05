BBVA forma a más de 100.000 empleados en sostenibilidad en dos años

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

BBVA ha formado en sostenibilidad a 102.000 empleados entre los años 2021 y 2022, según ha dado a conocer la entidad, que añade que, en 2023, además de seguir formando a las nuevas incorporaciones, pone el foco en la especialización de 15.000 profesionales en materia de sostenibilidad con el desarrollo de itinerarios formativos adaptados, según sus necesidades.

Así, superada la fase inicial de conocimiento de base para todos los empleados (Agenda 2030 de Naciones Unidas y el rol de la industria financiera), BBVA indica que ha puesto el foco de su formación en el diseño de programas de especialización, disponibles a través de Campus BBVA, denominación que tiene el modelo de formación del Grupo BBVA, y se han adaptado a las necesidades de cada país y de cada profesional.

En este sentido, proporcionan el conocimiento preciso para que dichos profesionales puedan ofrecer un asesoramiento especializado en base al sector y a las características de cada cliente y poder acompañarlo en una transición hacia un futuro más verde e inclusivo. En la actualidad, BBVA precisa que cuenta con un total de 17 itinerarios formativos que combinan los más de 40 cursos que se han desarrollado específicamente para este cometido.

También se priorizan programas para especialistas en el diseño y en el desarrollo de productos y servicios sostenibles 'end to end' (concebidos desde el principio hasta el entregable final del producto o servicio) destinados para profesionales de áreas tales como estándares, riesgos, cumplimiento normativo, desarrollo de negocio o reporting.

Además de los especialistas que apoyan difundiendo su conocimiento como formadores internos, BBVA señala que cuenta con el apoyo de instituciones de primer nivel como las universidades de Oxford, Cambridge y Yale, los programas formativos de UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) y entidades de certificación de primer nivel como CFA (Chartered Financial Analyst), EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) y GARP (Global Association of Risk Professionals), entre otras.

BBVA también promueve la formación en sostenibilidad para la sociedad a través de otros programas como el curso 'El ABC de la sostenibilidad', un MOOC (Massive Open Online Course) o curso abierto online, desarrollado en colaboración con Coursera, que se ofrece de forma gratuita y aporta una amplía visión de los desafíos, las claves y las posibles soluciones para alcanzar un desarrollo sostenible.

Este curso de formación para 252 de sus proveedores pymes en todos los países donde BBVA tiene presencia se engloba en el marco del programa de capacitación de proveedores sostenibles del Pacto de las Naciones Unidas y busca ayudar a sus clientes a transicionar hacia un futuro sostenible, entre otros aspectos.