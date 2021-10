BBVA Research advierte de la "imprecisión e incertidumbre" respecto a las reformas del Plan de Recuperación

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

BBVA Research ha advertido de que lo que "más preocupa" sobre los fondos europeos 'Next Generation EU' y su impacto en España es la "imprecisión e incertidumbre" respecto a las reformas a acometer en los próximos años.

Así lo ha plasmado el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, en su presentación durante el South Summit 2021, donde ha abordado el impacto del emprendimiento en la reactivación económica.

Según ha explicado Sicilia, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español es una "oportunidad" para el país, pero ha señalado que presenta algunas "debilidades y omisiones", entre las que destaca que no hay una evaluación 'ex ante' de lo que se quiere hacer y las metas de implementación parecen "poco creíbles", no disponiendo de un calendario "claro, detallado y accesible" que dé certidumbre sobre cómo aprovechar los fondos.

Para Sicilia, los fondos pueden ser una solución tanto por las inversiones como por la parte de las reformas. Sin embargo, cree que frente a la laboral, de pensiones y la fiscal, que son clave, hay muchas otras menos controvertidas que también son vitales, como la de educación, emprendimiento, mercado único o entorno regulatorio.

"La coherencia de todas las medidas, su permanencia en el tiempo y la necesidad de que exista un consenso para evitar que se reviertan en el futuro son clave. Para ello, es relevante el buen diseño, la buena implementación y la evaluación independientes de las políticas y medidas", ha remarcado.

Y es que, en opinión del director del BBVA Research, España tiene "importantes debilidades" que corregir, sobre todo en el mercado laboral. Además, cree que se debe abordar la falta de inversión frente a otros países, sobre todo en intangibles, así como la elevada regulación y los mercados muy segmentados, con empresas muy pequeñas y escaso ritmo de creación de empresas, y un proceso de reestructuración muy poco eficiente.

En este sentido, ha recalcado que España tiene que aumentar el empleo y la productividad, para lo que ve "fundamental" impulsar la inversión productiva. En su opinión, el crecimiento económico lo genera la inversión y la innovación, ya que, según ha asegurado, no se puede crecer en el largo plazo sin progreso técnico sostenido, para lo que ha instado a que se ayude a las empresas a crecer.

"Las innovaciones provienen de las inversiones de los emprendedores que responden a incentivos, que a su vez dependen de políticas económicas e instituciones económicas. Ambas se necesitan para acercarse a la frontera de producción", ha remarcado.