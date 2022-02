BBVA Seguros gana 238 millones en 2021 tras segregar los negocios con Allianz

La 'joint venture' BBVA Allianz Seguros obtiene un beneficio de 5 millones en su primer ejercicio de actividad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

BBVA Seguros registró un beneficio de 238 millones de euros en el ejercicio 2021, el primero en el que ya no forma parte de su balance el negocio de no vida que fue segregado a la 'joint venture' formada con Allianz.

BBVA y Allianz crearon en diciembre de 2020 una sociedad para impulsar de manera conjunta el negocio de seguros de no vida, excluyendo el ramo de salud, llamada BBVA Allianz Seguros y Reaseguros. BBVA Seguros aportó entonces a la sociedad cerca de 1,18 millones de pólizas aseguradas y, en el marco de este acuerdo, contabilizó en 2020 una plusvalía neta de 304 millones de euros.

El resultado de BBVA Seguros en 2021 no es comparable con el de 2020, cuando la sociedad alcanzó un beneficio de 594,7 millones de euros, debido a que dicho resultado incorporaba la plusvalía extraordinaria de 304 millones y también el negocio generado entre enero y noviembre por los seguros de no vida (excepto salud), que en 2021 ya no formaban parte del perímetro de dicha compañía.

Tras la segregación de la 'joint venture' con Allianz, BBVA Seguros desarrolla soluciones aseguradoras de vida, protección de pagos, ahorro y salud, este último negocio desarrollado conjuntamente con su socio Sanitas, con el que ha ampliado su alianza hasta 2033.

Según los datos internos facilitados a Europa Press, BBVA Seguros alcanzó 860 millones de euros de ingresos por primas, de los que 227 millones de euros procedieron de negocios de vida-ahorro.

En cuanto a los 633 millones del negocio de riesgo, BBVA Seguros obtuvo primas de 423 millones de euros en el ramo de vida-riesgo (+4% interanual) y de 108 millones en el ramo de salud (+16%). Al cierre de 2021, el stock de pólizas aseguradas de BBVA Seguros alcanzó las 3,33 millones de pólizas, un 3,1% más que un año antes.

LA 'JOINT VENTURE' DE BBVA Y ALLIANZ GANA 5 MILLONES

El informe anual consolidado de BBVA recoge información adicional sobre participaciones en empresas asociadas y en negocios conjuntos del grupo a 31 de diciembre de 2021.

Según desvela, la 'joint venture' BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, que se centra en los seguros de no vida excluyendo el ramo de salud, obtuvo un resultado de 5 millones de euros en 2021. La compañía contaba con activos por importe de 805 millones y pasivos de 253 millones al cierre de su primer año de vida.

BBVA alcanzó un beneficio atribuido de 1.581 millones de euros en España en 2021, con un incremento interanual del 142,6%, debido principalmente al crecimiento de los ingresos recurrentes procedentes de las comisiones y del ROF en 2021. Los resultados de BBVA en España incluyen, fundamentalmente, la actividad bancaria y de seguros que el grupo realiza en el país, incluyendo los resultados de la nueva sociedad BBVA Allianz Seguros y Reaseguros.