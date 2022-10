BBVA utilizará la red de Correos para ampliar la cobertura de sus servicios financieros en el ámbito rural

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

BBVA y Correos han firmado un protocolo para facilitar la retirada de dinero en efectivo y mejorar el acceso a los servicios financieros básicos en zonas rurales de toda España, según han informado ambas compañías en sendos comunicados.

El banco ha recordado que este protocolo bilateral se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que suscribieron las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc con Correos el pasado mes de julio.

BBVA acuerda, por lo tanto, colaborar con Correos para dar servicio bancario básico en las zonas comprendidas en la denominada 'España rural', así como a las personas mayores en dicho ámbito geográfico. El operador postal realizará esta labor a través de su servicio Correos Cash, que permite la retirada e ingreso de efectivo en todos los puntos de atención a la ciudadanía de Correos y llevar dinero a domicilios de España mediante 6.000 carteros rurales.

El protocolo ha sido firmado por el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y por el responsable de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia. Serrano ha destacado que, de esta forma, la operadora pública pone a disposición del banco "la capilaridad y total cobertura territorial de su red de oficinas y servicios rurales, para contribuir a la inclusión financiera en toda España y garantizar el acceso a efectivo a toda la ciudadanía, también en el ámbito rural".

Por su parte, Belausteguigoitia ha señalado su entidad "trabaja para cubrir las necesidades de todos sus clientes". "La firma de este protocolo de colaboración tiene como objetivo ampliar la cobertura de nuestros servicios financieros, a través de un servicio universal, como es el postal, que realiza Correos".

Con ello, el banco se adhiere al acuerdo suscrito entre Correos y las asociaciones bancarias, por el que pone a disposición del sector bancario su amplia red de distribución en toda la geografía española. A partir de aquí, y para explorar la mejor forma de colaboración, se ha constituido un equipo conjunto multidisciplinar que avanzará en la búsqueda de las mejores soluciones que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos.

INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS ZONAS RURALES

Cabe recordar que el pasado viernes se dio a conocer el nuevo compromiso del sector bancario para asegurar la inclusión financiera de las zonas rurales. Mediante la actualización del 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', la banca se ha comprometido a garantizar al menos un punto de acceso presencial en los 250 municipios de más de 500 habitantes donde no existe punto de acceso a los servicios financieros, para lo que cuenta con un plazo de seis meses. En caso de no conseguirlo en ese plazo, se ha comprometido a instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.

Para los cerca de 3.000 municipios de menos de 500 habitantes y que no tienen actualmente ningún tipo de acceso, donde viven cerca de 446.000 ciudadanos, la banca podrá dar cumplimiento de sus compromisos a través de cajeros rurales o soluciones alternativas como sistemas de cashback o 'cash in shop' que permiten el suministro de liquidez por parte de establecimientos no financieros, como tiendas o gasolineras. Para este punto, la banca no cuenta con un plazo de cumplimiento.