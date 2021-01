El BCE mantiene tipos y avisa de que podría no usar al completo los 1,85 billones de compras de emergencia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,50% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%.

Asimismo, la entidad presidida por Christine Lagarde ha dejado sin cambios el resto de sus instrumentos de política monetaria, después de haberlos ajustado en la reunión de diciembre.

Aunque el BCE no ha modificado el volumen de sus programas de compras de activos, sí ha avisado por primera vez de que no tiene por qué agotar su programa de compras de emergencia (PEPP) si las condiciones de financiación de la eurozona son favorables.

La autoridad monetaria se comprometió a comprar un volumen de hasta 1,85 billones de euros en activos hasta marzo de 2022. No obstante, "si las condiciones de financiación favorables se pueden mantener con flujos de compra de activos que no agoten el total del programa en el horizonte de compras netas del PEPP, no se usará en su totalidad", ha avisado el BCE.

Del lado contrario, si fuera necesario, el BCE elevaría todavía más el volumen si los efectos negativos de la pandemia siguen afectando a la economía y a la inflación.

Con respecto al resto de instrumentos, el banco central seguirá realizando compras netas de activos bajo su programa estándar (APP) a un ritmo mensual de 20.000 millones netos "durante tanto tiempo como sea necesario". El BCE reinvertirá los fondos de la deuda que venza durante un periodo de tiempo "prolongado" después de que empiece a subir los tipos de interés.

En último lugar, la autoridad monetaria ha indicado que seguirá proporcionado "amplia liquidez" a través de sus operaciones de refinanciación, especialmente a través del tercer programa de operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III).

INFLACIÓN Y PIB

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción anual del 4,3% en el tercer trimestre de 2020, frente a la caída del 14,7% de los tres meses anteriores, de acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

Por otro lado, los precios registraron en el mes de diciembre una deflación del 0,3%, la misma contracción que la registrada en noviembre, debido a la reducción de precios de la energía y de bienes industriales no energéticos, así como al menor encarecimiento de los alimentos.

Asimismo, la tasa interanual de inflación subyacente de los países que han adoptado el euro como moneda común, que es el resultado de excluir del cálculo la evolución de los precios de la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, se mantuvo sin cambios en el 0,2%.

Con respecto al desempleo, la tasa de noviembre de la zona euro, la última disponible, se contrajo en una décima, hasta el 8,3%. En el conjunto de la UE, el paro también descendió en una décima en el penúltimo mes del año, hasta el 7,5%.