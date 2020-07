El BCE propone a los bancos reducir la remuneración variable de sus ejecutivos

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) ha requerido a los bancos de la zona euro que extremen la precaución en lo relativo al pago de remuneración variable hasta enero de 2021 con el fin de preservar el capital de la entidad en el actual contexto de incertidumbre e incluso sugiere que, en la medida de lo posible, se estudie reducirla o, cuando no fuera posible, diferirla aún más en el tiempo o realizarla en instrumentos como acciones.

En una carta remitida a los máximos responsables de las entidades significativas de la zona euro, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andres Enria, subraya que el nivel de incertidumbre económica debido a la pandemia del coronavirus sigue siendo elevado y que, en consecuencia, las instituciones de crédito deben mantener una cantidad de capital suficientemente grande para absorber pérdidas potenciales y apoyar la economía real al proporcionar crédito a hogares, pequeñas empresas y empresas.

En este sentido, al igual que con las políticas de distribución de dividendos, que la institución ha restringido hasta enero de 2021, el BCE considera que la política de remuneración variable de una entidad puede tener un impacto negativo significativo en su base de capital, por lo que aboga por que las instituciones de crédito adopten una postura prudente y prospectiva al decidir sobre sus políticas de remuneración.

"Teniendo en cuenta estas consideraciones, el BCE espera que su institución adopte una moderación extrema con respecto a los pagos de remuneración variable hasta el 1 de enero de 2021, especialmente al personal identificado, en la medida en que estos pagos pueden resultar en un deterioro en el cantidad o calidad del capital total de su institución", advierte Enria.

Asimismo, el banquero italiano apunta en la misiva dirigida a los banqueros de la zona euro que las entidades deben tener debidamente en cuenta la necesidad de preservar o reconstruir una base de capital sólida, a la luz de las posibles consecuencias de la pandemia. "Por lo tanto, esperaríamos que su institución considere hasta qué punto es posible reducir el pago de la remuneración variable", propone.

"En cualquier caso, si tal reducción en la remuneración variable no se puede implementar, su institución debe considerar si una mayor parte de la remuneración variable podría diferirse por un período de tiempo más largo, así como considerar el pago de la remuneración variable en instrumentos", añade.

En este sentido, Enria recuerda que no debe subestimarse tampoco el impacto en la reputación del pago de una remuneración variable en una situación de crisis global, especialmente en el caso de grandes cantidades individuales.

Además, advierte de que tampoco deben adoptarse medidas que compensen al personal por la reducción o pérdida de la remuneración variable, ya que esto equivaldría a una elusión de las disposiciones reglamentarias relevantes y de las expectativas de supervisión del BCE, obstaculizando los objetivos generales perseguidos a través de las medidas antes mencionadas.

No obstante, el BCE admite que sus expectativas de supervisión no deben exponer a las entidades a litigios o riesgos legales, por lo que sus recomendaciones no están destinadas a aplicarse a los casos en los que el banco este sujeto a una obligación legal de pagar la remuneración variable.

Asimismo, el BCE subraya que continuará monitorizando la evolución de las condiciones económicas, por lo que puede actualizar o modificar, según sea necesario, las expectativas de supervisión transmitidas a las entidades.