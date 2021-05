El BCE se reunirá esta semana con representantes de la banca española

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, tiene previsto celebrar este miércoles un encuentro virtual con representantes de la banca española en el que también participarán el Banco de España y asociaciones del sector, según indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

En este sentido, explicaron que la reunión es "algo rutinario", añadiendo que se trata de un encuentro que estaba previsto y cuya agenda incorpora "todos los temas de tendencia sectorial, incluyendo provisiones, transformación digital, ERE o supervisión..."

El vídeo del día ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern

De hecho, desde el sector no dudaron en calificar la reunión como 'business as usual' (dentro de la actividad normal), ya que forma parte de la ronda de encuentros que celebra habitualmente cada año el BCE con los distintos supervisores nacionales de la zona euro y en los que, además del personal de la correspondiente autoridad nacional de supervisión, también intervienen asociaciones de banca y directivos de las entidades supervisadas.

En el caso de España, tras los recientes movimientos corporativos en el sector, las entidades supervisadas directamente por el BCE son CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y Banco de Crédito Social Cooperativo (Cajamar).

Según adelantaba 'El Confidencial', el cónclave contará con la presencia de la subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, como maestra de ceremonias, así como con la participación de representantes las patronales AEB y CECA.

La reunión se celebrará apenas una semana después de que el Banco de España advirtiese en su Informe Anual 2020 de que el ritmo al que los bancos españoles dotaron provisiones por riesgo el último ejercicio probablemente deberá mantenerse durante los próximos años o incluso aumentar si la recuperación económica resulta más lenta de lo esperado.

"Aunque el ritmo de dotación de provisiones parece adecuado a nivel agregado, si bien con cierta heterogeneidad entre entidades, es probable que haya que mantener este esfuerzo de provisionamiento durante los próximos años, o incluso incrementarlo si la recuperación económica es más lenta de lo esperado", resaltó el supervisor en su análisis, cuya fecha de cierre es diciembre de 2020.

No obstante, desde Banco de España explicaron a Europa Press que los datos de un único trimestre no son lo suficientemente significativos como para modificar el análisis previo de grado de cobertura y que las dotaciones del primer trimestre no son tampoco típicamente suficientes para predecir las del conjunto del año.

"Es necesario monitorizar su evolución a lo largo de 2021", señalaron desde el organismo supervisor.