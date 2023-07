BComú rechaza subir un 4% el sueldo de Collboni y concejales del Ayuntamiento y votará en contra

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

BCom√ļ ha rechazado la propuesta del gobierno municipal, acordada con el resto de grupos del Ayuntamiento de Barcelona, de subir el sueldo del alcalde, Jaume Collboni, y los concejales un 4%, por lo que votar√° en contra en el pleno de este viernes en el que se aprobar√° el cartapacio municipal, han informado fuentes de la formaci√≥n a Europa Press.

En un tuit recogido por Europa Press, el portavoz de BCom√ļ, Jordi Mart√≠, ha explicado que han trasladado al gobierno que no comparten la subida porque consideran que los salarios "son bastante dignos" y lo ven un incremento dif√≠cil de justificar.

Por su parte, fuentes de ERC han explicado a Europa Press que están valorando abstenerse en la votación, mientras que TriasxBCN ha concretado que hará un "sí global al cartapacio".

PP no han concretado el sentido de su voto, y Vox no votará a favor, pero no aclara si será en contra o una abstención.

Fuentes municipales han defendido que la propuesta acordada es "razonable, prudente y responsable", teniendo en cuenta que las retribuciones en el √°mbito pol√≠tico han estado congeladas en los √ļltimos 12 a√Īos.