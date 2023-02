Bd-capital se asocia con GreenSet y Padel Courts Deluxe para crear el grupo Rakit

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La firma europea de capital privado bd-capital se ha asociado con dos empresas de la industria del pádel y el tenis para constituir un nuevo grupo, Rakit, que "hará crecer a estas compañías" e impulsará mejoras en las instalaciones construidas, según ha informado bd-capital en un comunicado.

El acuerdo se ha firmado con GreenSet, empresa especializada en la superficie dura para pistas de tenis (trabaja para las instalaciones del Open deAustralia, la Copa Davis, finales de la ATP, Juegos Olímpicos...), y con Padel Courts Deluxe, fabricante e instalador de pistas de pádel, y constituye la segunda inversión de bd-capital en España.

Nick Basing, socio operativo de bd-capital, será el nuevo presidente del Consejo del grupo Rakit. El directivo es actualmente consejero no ejecutivo de la Asociación de Profesionales del Tenis (ATP) y fue consejero no ejecutivo de la Junta de The Championships, Wimbledon.

El consejero delegado de GreenSet, Javier Sánchez-Vicario, ha celebrado que esta "es una oportunidad única para desencadenar el poder de una buena marca y ayudar a llevarla a su siguiente etapa de modernización y expansión global, trasladando su presencia más allá del tenis".

Por su parte, el consejero delegado de Padel Courts Deluxe, Fernando Cánovas, ha asegurado que con esta alianza conseguirán "un crecimiento todavía mayor en lo que ya es un mercado creciendo rápidamente".