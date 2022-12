Bea Jarrín desvela qué le han dicho Jorge Pérez y Alicia Peña de su defensa inconcidional en estos duros momentos

MADRID, 14 (CHANCE)

Beatriz Jarrín se ha convertido, sin pretenderlo, en una de las actrices secundarias del gran culebrón del momento, protagonizado por Alba Carrillo y Jorge Pérez. Después de que diferentes programas asegurasen que el cántabro tonteó con la reportera de Cuatro en la fiesta de Unicorn que acabó con él y la ex de Feliciano López presuntamente intimando en la casa de Marta López, la periodista decidió romper su silencio.

Amiga de Jorge desde hace años, Bea ha dejado claro en sus diferentes intervenciones televisivas que nunca ha tenido nada con él y que en la famosa 'noche de autos' lo único que hizo fue advertir al ex guardia civil de que su tonteo con Alba estaba yendo demasiado lejos.

A pesar de que la modelo asegura que Bea también quería acabar la 'fiesta' con Jorge y le vio meterle la boca en el cuello en más de una ocasión, la reportera lo niega tajantemente y confiesa que lo está pasando mal porque nunca ha sido su intención "ser el foco de nada": "No estoy muy allá. Siempre me he mantenido trabajando en un perfil bajo y ahora me veo en esta situación y no voy a negar que tengo momentos que me sobrepasa".

No se esperaba el ataque público de Alba pero, intentando zanjar su 'guerra', deja claro que no va a seguir dándole juego "porque no. Nunca es acertado defenderse atacando. No es mi manera de ser y no voy a entrar en nada más". "Yo solo he hablado por alusiones y donde me correspondía hacerlo, pero no hablo ni como portavoz de nadie ni pretendiendo atacar ni defender a nadie" explica.

A pesar de querer mantenerse al margen, la periodista apoya la decisión de Jorge y Alicia de emprender medidas legales contra aquellos que hablen de la vida íntima y pasional del cántabro - "es lícito y respetable" afirma - porque no entiende el punto al que ha llegado una historia de la que nadie va a salir indemne: "Parece que ya Jorge se ha liado con toda la fiesta. Bendito sea. Ojalá esto pase porque está dañando a muchas personas de manera muy seria. Alba ha sufrido una crisis de ansiedad, Alicia ha tenido que acudir con un cuadro de ansiedad al médico y ya estamos hablando de cosas muy serias. Quizá deberíamos parar, reflexionar, no lo sé. Creo que nadie se merece ese daño".

¿Qué le han dicho Jorge y Alicia después de que haya dado la cara por ellos en diferentes platós? Bea no entra en detalles pero sí reconoce que "me agradecen que sea amiga y que me preocupe por ellos, que es lo que me tienen que agradecer". "No me tienen que agradecer mi intervención porque solamente está basada en que me corresponde hablar donde trabajo y por alusiones. Si no hubiera sido por alusiones, no tendría que haber dicho absolutamente nada. Hasta entonces no lo hice. Pero tengo la conciencia tranquilísima porque afortunadamente sé todo lo que he hecho y lo que no he hecho en mi vida" ha zanjado.

