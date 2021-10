Beamonte dejará la presidencia del PP Aragón en diciembre para ocupar un puesto orgánico en el PP nacional

No deja la portavocía en las Cortes de Aragón esta legislatura a petición de Casado y ocupará un puesto en el PP nacional

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, no presentará su candidatura para reeditar este cargo en el Congreso Regional de los 'populares' aragoneses, que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre, y pasará a ocupar un puesto orgánico en el PP nacional.

"Me incorporaré a alguna de las áreas que en su momento se comunicará", ha informado en rueda de prensa, para añadir, que, no obstante, a petición del presidente nacional, Pablo Casado, seguirá al frente de la presidencia y de la portavocía del grupo del PP en las Cortes de Aragón.

Además, ha adelantado, "si todo va según lo que hemos hablado", más adelante, se incorporará "a la política institucional nacional", en concreto, a algún puesto en las Cortes Generales.

"Nadie me ha forzado a presentarme y nadie me ha forzado a no presentarme", ha enfatizado Beamonte, quien ha añadido que ha sido una decisión "meditada" y tomada "tras valorar personal y políticamente las circunstancias que concurren".

Según ha expuesto, "después de algo más de cuatro años al frente del PP en Aragón toca dejar paso a otros compañeros en el escenario de la política orgánica autonómica". Sobre su sucesión, ha indicado que deberán de ser los afiliados quienes lo decidan y la persona que deseen optar al puesto quien dé un paso adelante.

Sobre la posibilidad de que el actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ocupe este puesto, ha comentado que deberá ser él quien se pronuncie. "Es un buen amigo, le tengo cariño" y, parafraseando a lo que el propio Azcón dijo en alguna entrevista: "Si se presenta, lo votaré", pero "lo tendrá que decidir él".

((Habrá ampliación))