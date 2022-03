Beardburys se alía con Gas Monkey Garage y trae a León un Mustang de 1967 remodelado

MADRID, 3 (CHANCE)

¿Quién no ha oído hablar de 'Beardburys'? Sí, sabemos que es imposible no estar al día de las últimas novedades de la firma de cosmética masculina líder, pero lo cierto es que esta vez nos ha sorprendido más que nunca. ¡Se ha aliado con 'Gas Monkey Garage'! y el resultado ha sido una edición limitada de productos impresionantes que no te dejarán indiferente.

La compañía leonesa y 'Gas Monkey Garage', el célebre taller norteamericano de remodelación de vehículos, han presentado hoy esta colaboración con un protagonista muy especial: un Mustang de 1967 remodelado para la ocasión y que ha aterrizado por primera vez en España.

'Beardburys' y 'Gas Monkey Garage' cuentan con una filosofía común que ha sido el vínculo definitivo para acercar a dos firmas que, a pesar de estar separadas por más de 7.000 kilómetros, se encuentran muy cerca. Ambas representan un estilo de vida aventurero, inconformista y canalla, con una estética que se actualiza respetando la esencia clásica.

De esta manera, la compañía leonesa ha creado una edición especial de productos enfocados, como de costumbre, en barbas y cabello. Una colección formada por una icónica lata de edición limitada y la selección de los Best Sellers, dando así lugar a cuatro kits con diferentes acabados: Estilo Mate, Estilo Brillo, de afeitado y para cuidado de la barba; que estarán disponibles a partir del 19 de marzo en su propia web, en más de 500 barberías de toda España, en todos los puntos de venta de El Corte Inglés y Amazon.

UN MUSTANG DE 1967, EL PROTAGONISTA DE ESTA PRESENTACIÓN

Sin duda, el protagonismo de la presentación de esta edición especial ha llegado de la mano de Mustang Fastback de 1967, remodelado por 'Gas Monkey Garage', un equipo de profesionales del motor con el televisivo Richard Rawling a la cabeza. Cabe destacar que la transformación del vehículo -durante más de tres meses de trabajo- ha terminado con una estética clásica propia de todo un icono del motor, con la imagen moderna de 'Beardburys'.

"Este lanzamiento es muy especial porque nos permite llevar nuestra concepción del estilo de vida Beardburys a otro nivel. Ha sido todo un lujo poder trabajar con el equipo de Gas Monkey Garage y trasladar nuestra filosofía común a una gama de productos que para nosotros, tras cinco años en este sector, es muy especial", afirma Juanjo Cabero, CEO de 'Beardburys'.

El Mustang se encuentra actualmente en la fábrica de 'Beardburys' en León y se trasladará directamente a Madrid para estar presente en SCAMP, el primer festival destinado a los fans del motor y del modo de vida norteamericano más aventurero que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Autocine Madrid. Lo mejor de esta cita es que cuenta con el propio Richard Rawlings y más de 10 horas ininterrumpidas de experiencias de ocio para que los visitantes se sumerjan en el más puro estilo nortemaericano... ¿te lo vas a perder? Haz click aquí y consigue ya las entradas.