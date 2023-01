Beatriz Jarrín desvela cómo se encuentra Jorge Pérez tras su polémica con Alba Carrillo

MADRID, 12 (CHANCE)

Beatriz Jarrín lleva una larga trayectoria en los platós de televisión ejerciendo como periodista, pero su nombre empezó a sonar con fuerza hace unas semanas cuando se aseguraba en los medios que había coqueteado con Jorge Pérez en la famosa fiesta de Navidad de la productora Unicorn, cuando éste también se dejó ver con Alba Carrillo muy cariñoso. La periodista ha acudido a la presentación de 'Senderos' con Juan y Migas, y hemos hablado con ella de la trama del exguardia civil.

La periodista está completamente convencida de que Jorge "en todo momento ha sido leal a lo que en el fondo todos percibíamos" y por eso, entiende que se retirase de la televisión, ya que "lo más importante y prioritario para él es su familia y él ha cerrado filas en torno a su familia y salvaguardar ese proyecto maravilloso con Alicia y esos cuatro niños que son una joya, entonces a veces las cosas no pueden convivir al mismo tiempo".

Beatriz, que sigue teniendo muy buena relación con el exguardia civil, nos ha explicado que para Jorge "ha sido muy duro, muy duro, no está siendo nada fácil, pero él ha tomado su decisión y creo que todos lo sabemos". Una decisión que, tal y como se ha explicado no se va a producir por el momento porque "él está asesorado por sus profesionales, por sus abogados, y le han recomendado que de momento se mantenga al margen de la televisión y él está siendo coherente en todo momento con eso".

Bea acerca posturas con Alba y nos asegura que no tiene ningún problema con ella: "yo no tengo nada en contra de ella y si ella en algún momento ha sentido que yo le he dicho algo, es que nunca me he metido con ella, jamás". Además, la periodista asegura que le "habría encantado tener una conversación mínimamente tranquila, pero no ha podido ser y a mí me encanta verla, las cosas como son. Televisivamente es chapó".

También le hemos preguntado por su representante, Agustín Etienne, y su relación sentimental con Olga Moreno... y a pesar de los rumores, Beatriz nos asegura que "engaño ya te digo yo que no hay. ¿Qué pasa? ¿Es tan raro que la gente pueda ser feliz?".