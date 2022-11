Beatriz de Orleans no quiere oír hablar de Corinna Larsen

MADRID, 23 (CHANCE)

No cabe duda de que no corren buenos momentos para la Familia Real. Hace unas semanas veían la luz unas revelaciones que Corinna Larsen está haciendo en 'Corinna y el Rey', un podcast de ocho capítulos - de los que ya hemos podido escuchar cuatro - en los que, además de contar al detalle su relación con Don Juan Carlos, está haciendo un retrato del Emérito que no le deja precisamente en buen lugar.

Europa Press ha tenido ocasión de hablar con Beatriz de Orleans y le hemos preguntado por estas escandalosas declaraciones de Corinna. Aunque en un primer momento se escandalizaba al escuchar el nombre: "Ah no, no, no quiero hablar de eso", segundos más tarde nos confesaba que no ha sentado muy bien a la familia: "¿cómo quiere que nos siente?".

Aún así, la aristócrata se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de la opinión tiene la Familia Real de todo lo que está diciendo Corinna sobre Don Juan Carlos I: "nunca hacemos a la familia ningún comentario sobre la Familia Real. Es nuestra familia con lo cual jamás hacemos ningún comentario".

Beatriz de Orleans, acompañada de Marilí Coll, acudían a la misa funeral en memoria de su gran amiga Olivia Valere: "era una mujer muy, muy fuerte. Era una mujer de negocios, luchaba como una fiera día y noche y es muy complicado de llevar una discoteca. Además, es enorme y estaba siempre ahí impecable y nunca fallando. Era una mujer muy sobresaliente, sí".