Beatriz Tajuelo, sus nuevos proyectos tras un duro confinamiento

MADRID, 12 (CHANCE)

Beatriz Tajuelo lleva luchando desde su separación de Albert Rivera por tener entidad propia y lo cierto es que poco a poco lo está consiguiendo. Como si de una influencer se tratara, sube a sus redes sociales contenido propio, no podemos decir que no se lo esté currando y es que aunque su expareja si haya rehecho su vida, ella todavía sigue esperando a esa persona que la haga vibrar de nuevo en la vida.

"No, sigo sola y feliz. Al final lo que importa es como está una por dentro y la verdad, que muy feliz" nos ha confesado Beatriz Tajuelo y lo cierto es que la vemos con esa sonrisa de oreja a oreja y no nos cabe duda alguna. Ha pasado todo el confinamiento sola y ahora en verano ha necesitado desconectar: "Sí, he desconectado, pero también trabajando siempre desde el móvil, hacía falta. Sobre todo la unión familiar. Pasé todo el confinamiento sola y tenía ganas del calor de la familia".

"Fue durillo, hubo momentos para todo, pero me imagino que como todo el mundo" nos confiesa Beatriz sobre su confinamiento, siendo lo primero que hizo ir a Menorca a estar con sus sobrinos: "Fui a Menorca a cuidar a mis sobrinos porque mi hermana se incorporaba a trabajar y no tenían colegio, mi hermana no tiene ayuda allí".

Beatriz ha creado su propia página web y ese es un proyecto al que le ha puesto toda su energía y fuerza para salir adelante: "He creado mi página web, voy muy pasito a pasito porque quiero ser cauta, yo soy así me gusta pensar mucho las cosas. Es una web donde comparto recomendaciones, viajes, todo lo que a mi me gusta. Quizás dentro de poco habrá algo de venta".