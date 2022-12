Beatriz Trapote confiesa lo duro que ha sido defender a Víctor Janeiro durante 'Pesadilla en el Paraíso'

MADRID, 22 (CHANCE)

Víctor Janeiro se ha proclamado este miércoles como flamante vencedor de la primera edición de 'Pesadilla en el Paraíso' tras una reñidísima final contra Bea Retamal. El público le ha elegido con un 51% de los votos por su destacado papel de líder durante los cuatro meses que ha durado el reality, premiando su carácter conciliador y diplomático, su trabajo diario para que sus compañeros pudiesen comer y disfrutar de algún privilegio y el no haber protagonizado ninguna bronca en un concurso marcado por el 'mal rollo' y las polémicas.

Además, el hermano de Jesulín de Ubrique ha contado en plató con el apoyo incondicional de su más firme defensora, su mujer Beatriz Trapote, que se ha dejado la piel todas estas semanas dando la cara por su marido y, como ha confesado emocionadísima minutos después de la final, cree que ha tenido un peso importante en la victoria de Víctor: "Estoy feliz. bueno, es que no entro en mí de la felicidad que tengo. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un premio súper merecido. 'Víctor ganador', lo dije desde el primer momento que entré por la puerta y yo creo que ha surtido efecto el ser tan intensa". "Me lo he currado mucho. La verdad que ha sido muy difícil. Son tres niños pequeños, son negocios míos, negocios de él. No sé, yo lo veía imposible pero al final, quien quiere, puede. Lo he conseguido, lo he conseguido. He conseguido que con su labor allí en la Granja y mi defensa en plató: Víctor ganador" ha destacado, revelando el intenso sacrificio que ha hecho estos cuatro meses para que el amor de su vida se hiciese con la victoria en el reality.

Un sacrificio que ha merecido la pena y tras el que, como nos cuenta ilusionada, vivirán en familia sus Navidades más especiales: "Imagínate. Estoy deseando el reencuentro con Víctor y Oliver. Cuando les diga 'papá es ganador' no se lo van a creer. Pasaremos aquí en Madrid unos díitas con la familia y luego, por supuesto, a Cádiz, que tenemos que ver a todos los gaditanos. Que sé que han estado apoyándole a muerte".