Beatriz Trapote revela que Humberto Janeiro supo que iba a tener otro nieto antes de fallecer

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de desvelar, en su cuenta de Instagram, que está embarazada de su tercer hijo, Beatriz Trapote ha reaparecido, para contarnos, tan cercana y amable como siempre, cómo se encuentra, de cuánto está y si ya tienen decidido el nombre que le pondrán a su futuro bebé. La mujer de Víctor Janeiro revela, además, que Humberto Janeiro supo que tendría un nuevo nieto y confiesa que les pidió ser el padrino del pequeño.

- CHANCE: ¿Cómo estás?

- BEATRIZ: Pues bien, mira, de sacarme sangre, de ver el bebé, de todo

- CH: ¿Cómo está?

- BEATRIZ: Fenomenal, todo muy bien

- CH: ¿De cuánto tiempo estás Bea?

- BEATRIZ: De 12 semanas. Justo me tocaba hoy en el hospital y fantástico

- CH: Llevábamos unos días esperándote para felicitarte

- BEATRIZ: Sí, muchísimas gracias. Como tú decías, cuando salí ya se notaba

- CH: Yo te vi una barriguita rara

- BEATRIZ: Una pequeña barriguita. Se nota, se nota

- CH: ¿Qué prefieres otro nene o una niña?

- BEATRIZ: Lo que dios quiera, que venga bien y que se lleve bien con los dos. Ahora me voy con los dos a grabar al Puerto que hacemos unas grabaciones con el centro comercial y nada hoy van a salir mis niños así que preparando todo.

- CH: ¿Es cierto que te dio tiempo de comentarle a Humberto que venía un bebé en camino y que él contento? ¿Recuerdas qué te dijo?

- BEATRIZ: Sí. Afortunadamente pude ir a la UCI y se lo dije: "Humberto sabes que viene un nuevo nieto o nieta, el noveno" y dice "Aquí está el padrino me dijo él". Asique se puso muy contento pero bueno, pudo ser solamente la noticia

- CH: ¿Algún nombre previsto?

- BEATRIZ: No sabemos todavía, no me da tiempo con los niños ni de pensarlo.

- CH: ¿Esto ha sido premeditado?

- BEATRIZ: Con premeditación y alevosía

- CH: ¿Si no?

- BEATRIZ: Sí. Necesitaba uno para ponerlo en el medio (señala los asientos traseros del coche). Un niño, un niño tiene que faltar otro, o un niño o una niña lo que venga, pero en el medio. Muchas gracias

- CH: ¿Los negocios bien?

- BEATRIZ: Fantástico, ahora voy. Lo que pasa es que mamá embarazada, con negocios, con niños pues no paras pero bueno

- CH: ¿Víctor un poquito mejor tras lo ocurrido? ¿Esta noticia debe tenerlo un poquito más contento no?

- BEATRIZ: Hay veces que se cierra una puerta y se abre una ventana como dicen ¿no?

- CH: La vida te quita y te da

- BEATRIZ: Efectivamente. Es una pequeña alegría pero evidentemente la pena está ahí y siempre va a faltar el abuelo Humberto pero bueno, lo importante es que se fue sabiendo que tenía un noveno nieto